УНИАН подготовил подборку из 10 самых интересных сериалов первого месяца весны 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитовых шоу предыдущих лет.

Среди главных сериальных новинок марта – долгожданное возвращение криминального сериала "Сорвиголова" с Чарли Коксом и Винсентом Д'Онофрио, а также триллер "Вор дури" и комедия "Резиденция".

Обо всех 10 самых интересных сериалах первого месяца весны 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Сорвиголова: Рожденный заново

Daredevil: Born Again (США, Disney+, супергеройское/криминал, 1 сезон, премьера–4 марта 2025 года)

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После семи лет перерыва на экраны выходит обновленный сериал "Сорвиголова" по комиксам Marvel, рассказывающий о слепом адвокате Мэтте Мердоке из преступного района Нью-Йорка "Адская Кухня". После несчастного случая в детстве, в результате которого он потерял зрение, все его другие чувства невероятно обострились и это позволяет ему по ночам защищать город от преступности под личиной мстителя "Сорвиголовы". Одним из его главных врагов является король подземного мира Нью-Йорка Уилсон Фиск.

Оригинальный сериал выходил с 2015 по 2018 годы на Netflix, однако был закрыт несмотря на высокие рейтинги. В 2021 году "Дисней" загорелся идеей вернуть героя на экраны – и впервые это произошло как камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), а дальше Мердок вернулся в нескольких эпизодах сериалов "Женщина-Халк" (2022) и "Эхо" (2023).

Как и в оригинальном шоу, главные роли в сериале снова исполняют Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова), Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск / Кингпин), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элден Хэнсон (Фогги Нельсон).

Первый сезон сериала будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю. Также уже известно, что у сериала будет второй сезон в 2026 году.

С любовью, Меган

With Love, Meghan (США, Netflix, реалити/кулинария, 1 сезон, премьера – 4 марта)

Американская актриса Меган Маркл, наиболее известная по сериалу "Форс-мажоры", после свадьбы с британским принцем Гарри в 2018 году покинула актерскую карьеру. Впрочем, даже это не уберегло ее от неприятия в королевской семье, которое в итоге вылилось в кучу скандалов. В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские (такой титул теперь официально носят Гарри и Меган) объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и финансовой независимости от дворца. Впоследствии они переехали в Канаду, а затем в США.

И вот теперь Меган возвращается на экраны с новым реалити-шоу, в рамках которого она будет приглашать друзей и известных гостей в прекрасный особняк в Калифорнии и делиться советами по кулинарии, садоводству и гостеприимству.

Уже известно, что кроме самой Меган и ее мужа Гарри в шоу появятся американские актрисы Минди Калинг (сериал "Офис") и Эбигейл Спенсер (сериал "Форс-мажоры"), бизнесвумен Вики Цай, а также несколько известных шеф-поваров – в том числе Рой Чой и Элис Уотерс.

Первые два эпизода шоу выйдут одновременно.

Леопард

The Leopard (Италия, Великобритания, Netflix, история/драма, 1 сезон, премьера– 5 марта)

События сериала, основанного на одноименном романе итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы, происходят в Италии 1860-х годов. На фоне объединения государства сицилийский князь пытается найти баланс между давно добытыми привилегиями своей семьи и революционными изменениями.

Одну из главных ролей в сериале исполнила дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Касель, которая дебютировала как актриса в 2023 году с фильмом "Чудесное лето". Роль в "Леопарде" стала для нее лишь третьим появлением на экранах. Также в сериале сыграл ее нынешний бойфренд Сауль Нанни – они начали встречаться именно во время съемок.

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Колесо времени

The Wheel of Time (США, Prime Video, фэнтези/приключения, 3 сезон, премьера – 13 марта)

Сериал, основанный на одноименном цикле романов американского писателя Роберта Джордана, рассказывает о группе молодых людей из небольшого поселка, на которых начинают охотиться злые силы, пытаясь выследить Избранного. Главная героиня сериала – воинственная колдунья Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай, которая отправляется вместе с молодежью в опасное путешествие, чтобы оберечь их и доставить в единственное безопасное место – Тар Валон.

Главную роль в сериале исполняет английская актриса Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент").

Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Длинная яркая река

Long Bright River (США, Peacock, драма/триллер, 1 сезон, премьера – 13 марта)

Главная героиня фильма – полицейская по имени Микки из Филадельфии, которая ищет свою пропавшую наркозависимую сестру. Одновременно в районе происходит ряд убийств.

Главную роль в сериале исполняет Аманда Сайфред ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк").

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Юношество

Adolescence (Великобритания, Netflix, драма/криминал, 1 сезон, премьера – 13 марта)

По сюжету фильма, 13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы. Тем временем, его семья, терапевт и детектив ищут ответы на вопрос, что случилось на самом деле.

Соавтором сериала и исполнителем одной из главных ролей в нем выступил британский актер Стивен Грэм ("Большой куш", "Банды Нью-Йорка", "Это Англия", франшиза "Веном").

Сериал будет состоять из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.

Вор дури

Dope Thief (США, Apple TV+, драма/криминал, 1 сезон, премьера – 14 марта 2025 года)

В центре сюжета – двое давних друзей-мелких преступников, которые придумывают смелую аферу: они выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками и грабят мелких торговцев, которые точно не обратятся в полицию. Однако когда они ошибочно нападают на слишком заметную цель, у них возникают большие неприятности.

Главные роли в сериале исполнили Вагнер Моура ("Восстание штатов", сериал "Нарко") и Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд", "Годзилла и Конг: Новая империя").

Исполнительным продюсером и режиссером одного из эпизодов должен стать сам Ридли Скотт ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", "Наполеон").

Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Резиденция

The Residence (США, Netflix, комедия/криминал, 1 сезон, премьера – 20 марта)

Главная героиня сериала – гениальная эксцентричная детектив, которая должна распутать дело об убийстве в резиденции президента в Белом доме, подозреваемыми в котором являются весь персонал и гости официального ужина.

Главные роли в сериале исполнили Узо Адуба (сериал "Оранжевый – хит сезона"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны"), Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "Аквамен и затерянное королевство") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Счастливое лицо

Happy Face (США, Paramount+, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 20 марта)

Очередной сериал в формате "true crime", который очень любит американская аудитория, расскажет реальную историю американки Мелиссы Мур, которая в 15-летнем возрасте сделала страшное открытие – что ее отец Кит Хантер Джесперсон на самом деле является серийным убийцей, известным как Happy Face Killer.

Главные роли в шоу исполнили Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "Субстанция") и Аннали Эшфорд ("Начни сначала", "Безупречный").

Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два эпизода которого выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

Студия

The Studio (США, Apple TV+, комедия, 1 сезон, премьера– 26 марта)

Сериала рассказывает об устаревшей голливудской киностудии, которая пытается выжить в мире, где искусству и бизнесу все труднее уживаться вместе.

Одним из создателей проекта и исполнителем главной роли в нем выступил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи"). Также одну из ролей в фильме исполнила Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "Достать ножи 2", сериалы "ВандаВижен", "Это все Агата")

Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.

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Марина Григоренко