Среди главных сериальных новинок марта – долгожданное возвращение криминального сериала "Сорвиголова" с Чарли Коксом и Винсентом Д'Онофрио, а также триллер "Вор дури" и комедия "Резиденция".
Обо всех 10 самых интересных сериалах первого месяца весны 2025 года читайте в обзоре УНИАН.
- Сорвиголова: Рожденный заново
- С любовью, Меган
- Леопард
- Колесо времени
- Длинная яркая река
- Юношество
- Вор дури
- Резиденция
- Счастливое лицо
- Студия
Сорвиголова: Рожденный заново
Daredevil: Born Again (США, Disney+, супергеройское/криминал, 1 сезон, премьера–4 марта 2025 года)
После семи лет перерыва на экраны выходит обновленный сериал "Сорвиголова" по комиксам Marvel, рассказывающий о слепом адвокате Мэтте Мердоке из преступного района Нью-Йорка "Адская Кухня". После несчастного случая в детстве, в результате которого он потерял зрение, все его другие чувства невероятно обострились и это позволяет ему по ночам защищать город от преступности под личиной мстителя "Сорвиголовы". Одним из его главных врагов является король подземного мира Нью-Йорка Уилсон Фиск.
Оригинальный сериал выходил с 2015 по 2018 годы на Netflix, однако был закрыт несмотря на высокие рейтинги. В 2021 году "Дисней" загорелся идеей вернуть героя на экраны – и впервые это произошло как камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), а дальше Мердок вернулся в нескольких эпизодах сериалов "Женщина-Халк" (2022) и "Эхо" (2023).
Как и в оригинальном шоу, главные роли в сериале снова исполняют Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова), Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск / Кингпин), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элден Хэнсон (Фогги Нельсон).
Первый сезон сериала будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю. Также уже известно, что у сериала будет второй сезон в 2026 году.
С любовью, Меган
With Love, Meghan (США, Netflix, реалити/кулинария, 1 сезон, премьера – 4 марта)
Американская актриса Меган Маркл, наиболее известная по сериалу "Форс-мажоры", после свадьбы с британским принцем Гарри в 2018 году покинула актерскую карьеру. Впрочем, даже это не уберегло ее от неприятия в королевской семье, которое в итоге вылилось в кучу скандалов. В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские (такой титул теперь официально носят Гарри и Меган) объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и финансовой независимости от дворца. Впоследствии они переехали в Канаду, а затем в США.
И вот теперь Меган возвращается на экраны с новым реалити-шоу, в рамках которого она будет приглашать друзей и известных гостей в прекрасный особняк в Калифорнии и делиться советами по кулинарии, садоводству и гостеприимству.
Уже известно, что кроме самой Меган и ее мужа Гарри в шоу появятся американские актрисы Минди Калинг (сериал "Офис") и Эбигейл Спенсер (сериал "Форс-мажоры"), бизнесвумен Вики Цай, а также несколько известных шеф-поваров – в том числе Рой Чой и Элис Уотерс.
Первые два эпизода шоу выйдут одновременно.
Леопард
The Leopard (Италия, Великобритания, Netflix, история/драма, 1 сезон, премьера– 5 марта)
События сериала, основанного на одноименном романе итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы, происходят в Италии 1860-х годов. На фоне объединения государства сицилийский князь пытается найти баланс между давно добытыми привилегиями своей семьи и революционными изменениями.
Одну из главных ролей в сериале исполнила дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Касель, которая дебютировала как актриса в 2023 году с фильмом "Чудесное лето". Роль в "Леопарде" стала для нее лишь третьим появлением на экранах. Также в сериале сыграл ее нынешний бойфренд Сауль Нанни – они начали встречаться именно во время съемок.
Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.
Колесо времени
The Wheel of Time (США, Prime Video, фэнтези/приключения, 3 сезон, премьера – 13 марта)
Сериал, основанный на одноименном цикле романов американского писателя Роберта Джордана, рассказывает о группе молодых людей из небольшого поселка, на которых начинают охотиться злые силы, пытаясь выследить Избранного. Главная героиня сериала – воинственная колдунья Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай, которая отправляется вместе с молодежью в опасное путешествие, чтобы оберечь их и доставить в единственное безопасное место – Тар Валон.
Главную роль в сериале исполняет английская актриса Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Опасный элемент").
Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.
Длинная яркая река
Long Bright River (США, Peacock, драма/триллер, 1 сезон, премьера – 13 марта)
Главная героиня фильма – полицейская по имени Микки из Филадельфии, которая ищет свою пропавшую наркозависимую сестру. Одновременно в районе происходит ряд убийств.
Главную роль в сериале исполняет Аманда Сайфред ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк").
Сериал будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.
Юношество
Adolescence (Великобритания, Netflix, драма/криминал, 1 сезон, премьера – 13 марта)
По сюжету фильма, 13-летнего подростка обвиняют в убийстве одноклассницы. Тем временем, его семья, терапевт и детектив ищут ответы на вопрос, что случилось на самом деле.
Соавтором сериала и исполнителем одной из главных ролей в нем выступил британский актер Стивен Грэм ("Большой куш", "Банды Нью-Йорка", "Это Англия", франшиза "Веном").
Сериал будет состоять из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.
Вор дури
Dope Thief (США, Apple TV+, драма/криминал, 1 сезон, премьера – 14 марта 2025 года)
В центре сюжета – двое давних друзей-мелких преступников, которые придумывают смелую аферу: они выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками и грабят мелких торговцев, которые точно не обратятся в полицию. Однако когда они ошибочно нападают на слишком заметную цель, у них возникают большие неприятности.
Главные роли в сериале исполнили Вагнер Моура ("Восстание штатов", сериал "Нарко") и Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд", "Годзилла и Конг: Новая империя").
Исполнительным продюсером и режиссером одного из эпизодов должен стать сам Ридли Скотт ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", "Наполеон").
Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.
Резиденция
The Residence (США, Netflix, комедия/криминал, 1 сезон, премьера – 20 марта)
Главная героиня сериала – гениальная эксцентричная детектив, которая должна распутать дело об убийстве в резиденции президента в Белом доме, подозреваемыми в котором являются весь персонал и гости официального ужина.
Главные роли в сериале исполнили Узо Адуба (сериал "Оранжевый – хит сезона"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны"), Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "Аквамен и затерянное королевство") и другие.
Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.
Счастливое лицо
Happy Face (США, Paramount+, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 20 марта)
Очередной сериал в формате "true crime", который очень любит американская аудитория, расскажет реальную историю американки Мелиссы Мур, которая в 15-летнем возрасте сделала страшное открытие – что ее отец Кит Хантер Джесперсон на самом деле является серийным убийцей, известным как Happy Face Killer.
Главные роли в шоу исполнили Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "Субстанция") и Аннали Эшфорд ("Начни сначала", "Безупречный").
Сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два эпизода которого выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.
Студия
The Studio (США, Apple TV+, комедия, 1 сезон, премьера– 26 марта)
Сериала рассказывает об устаревшей голливудской киностудии, которая пытается выжить в мире, где искусству и бизнесу все труднее уживаться вместе.
Одним из создателей проекта и исполнителем главной роли в нем выступил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи"). Также одну из ролей в фильме исполнила Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "Достать ножи 2", сериалы "ВандаВижен", "Это все Агата")
Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю.
***
Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов февраля 2025 года и последними новинками кинопроката.
Марина Григоренко