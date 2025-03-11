УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет новый шпионский триллер от Стивена Содерберга "Операция "Черный кейс" с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт в главных ролях.

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть постапокалиптическое фэнтези "В Затерянных землях" с Милой Йовович и Дэйвом Батистой, украинскую романтическую комедию "Отпуск вслепую" с Татьяной Малковой и Даниэлем Салемом, а также еще несколько новинок на разную аудиторию.

Тем временем, онлайн выйдут научно-фантастический экшн "Электрический штат" с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом и постапокалиптический мюзикл "О'Десса" с Сэди Синк.

Видео дня

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Операция "Черный кейс"

Black Bag (Великобритания, 2025, триллер/драма)

В центре сюжета фильма – супруги-шпионы, которым на протяжении многих лет удается удачно совмещать профессиональное и личное. Однако все рушится в тот момент, когда агентство начинает подозревать жену в двойной игре. Муж берется разобраться в ситуации, однако теперь он оказывается перед сложной дилеммой.

Главные роли в ленте сыграли Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар") и Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "Прометей").

Также в ленте задействованы Реге-Жан Пейдж ("Серый человек", "Подземелье драконов", сериал "Бриджертоны"), Мариса Абела ("Эми Уайнхауз: Back To Black", "Барби"), Наоми Харрис ("28 дней спустя", франшизы "007", "Пираты Карибского моря"), Пирс Броснан (пятый Джеймс Бонд, "Мамма Миа! 2", "Черный Адам"), Том Берк ("Манк", "Чудо", "Фуриоза") и другие.

Снял фильм американский режиссер Стивен Содерберг, наиболее известный широкой аудитории по "Трилогии Оушена", а также фильмам "Эрин Брокович", "Зараза" и "Супер Майк".

Сценарий к фильму написал один из самых успешных сценаристов всех времен Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук" и многие другие кинохиты).

Сейчас оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет 91% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отметкой "Обязательное к перегоялу", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В Затерянных землях

In the Lost Lands (США, Канада, Германия, 2025, приключения/фэнтези/экшн)

По сюжету фильма, снятого на основе одноименной новеллы создателя "Игры Престолов" Джорджа Р.Р. Мартина, могущественная ведьма Грей Элис путешествует по Затерянным землям в поисках фантастической силы, способной превратить человека в оборотня. В опасностях ее сопровождает таинственный охранник Бойз. Вместе они отважно борются с темными созданиями, однако только ведьма знает, к чему может привести конечная цель их путешествия.

Главные роли в фильме сыграли Мила Йовович ("5 элемент", франшиза "Обитель зла") и Дэйв Батиста (франшизы "Стражи Галактики", "Дюна").

Снял фильм муж Йовович, английский режиссер Пол В. С. Андерсон, известный своей работой над франшизой "Обитель зла" и лентой "Три мушкетера".

Хотя в СМИ появлялась информацию, что самому Мартину экранизация понравилась, первые отзывы о фильме неутешительные.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 24% одобрения от критиков и 46% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 41 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Отпуск вслепую

Відпустка наосліп (Украина, 2025, комедия/романтика)

В центре сюжета фильма – успешная киевская бизнес-леди Инна, которую уважает руководство и ненавидит весь коллектив. Чтобы немного отдохнуть от шефини, подчиненные отправляют ее в вынужденный отпуск: на вершину украинских Карпат. Впрочем, вместо дорогого спа-курорта девушка попадает в маленький отдаленный домик. Привыкшая к роскоши и контролю, молодая руководительница вынуждена приспосабливаться к жизни в сельской хижине. Однако неожиданно в дом возвращается его владелец – военный Назар, и совместное соседство становится для обоих настоящим испытанием.

Главные роли в фильме сыграли военный и актер Даниэль Салем ("Конотопская ведьма", сериал "Доктор Вера") и Татьяна Малкова ("Вкус свободы", "Конотопская ведьма").

Также одну из второстепенных ролей в фильме исполнила певица Лида Ли.

Сняла "Отпуск вслепую" украинский режиссер Валерия Фадеева, для которой это дебютная полнометражная работа.

Секс, брак, убийство

F*** Marry Kill (Канада, 2025, комедия/триллер)

Главная героиня фильма – молодая привлекательная девушка Ева, которая одновременно встречается с тремя разными мужчинами. Она пытается выяснить, с кем из них может быть только секс на одну ночь, за кого стоит выйти замуж, а кто является известным в городе киллером, который стремится ее убить.

Роль Евы в ленте досталась Люси Хейл (сериал "Милые обманщицы"). Также в фильме сыграла Вирджиния Гарднер ("Хэллоуин", "Мое прекрасное несчастье").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Идеальный хищник

The Bayou (Великобритания, 2025, триллер/ужасы)

Ежегодно в болотах Америки исчезают без вести сотни людей... Пассажирский самолет с группой туристов терпит крушение в безлюдных лесах Флориды. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. И вдруг спасшиеся от авиакатастрофы обнаруживают, что на мелководье скрывается нечто гораздо более опасное... Хищники со странным поведением и привычками, готовые убивать не только ради еды.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,3 из 10 баллов.

Выходя за пределы

Klammer (Австрия, 2021, драма/спорт/байопик)

Фильм рассказывает реальную историю австрийского лыжника Франса Кламмера и его гонки на зимних Олимпийских играх 1976 года. За плечами спортсмена – уже немало побед, поэтому пресса и публика надеются на его новые достижения. Однако давление многотысячной аудитории дополняется сложными погодными условиями и сменой снаряжения. Когда трасса кажется неприступной, не сломаться помогает только любовь.

"Выходя за пределы" снимали в течение месяца на тех же олимпийских объектах, где происходили реальные события. Во время монтажа фильма авторы намеренно подкорректировали изображение, в результате чего готовый фильм выглядит так, будто он снимался в 70-е годы.

Режиссером ленты выступил Андреас Шмид, известный по фильму "Машина любви", который получил приз зрительских симпатий Австрийской кинопремии и премию Romy Gala в двух номинациях: "Лучший фильм" и "Любимый актер".

В свое время фильм "Выходя за пределы" получил две номинации на Австрийскую кинопремию 2022 года за лучшие дизайн костюмов и монтаж, а также стал одним из самых высокобюджетных фильмов Австрии.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Шимми: Первый король обезьян

Shimmy: The First Monkey King (США, Китай, Мексика, 2023, анимация/детский)

Главный герой этого мультфильма – обезьянка Шимми, считавший себя совершенно обычным, пока в нем не открылись способности супергероя. Не успев обрадоваться этой новости, непоседливый Шимми узнает, что только его суперспособность может противостоять силам зла, и теперь на его плечи ложится спасение целого мира.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

О'Десса

O'Dessa (США, 2025, постапокалиптическое/мюзикл)

По сюжету фильма, в постапокалиптическом будущем девушка с фермы по имени О'Десса отправляется в путешествие, чтобы получить семейную реликвию и спасти свою единственную настоящую любовь.

Главные роли в ленте сыграли Сэди Синк ("Кит", франшиза "Улица страха", сериал "Очень странные дела"), Келвин Харрисон ("Элвис", "Муфаса: Король Лев"), Мюррей Бартлетт (сериалы "Белый лотос", "Последние из нас"), Реджина Холл (франшиза "Очень страшное кино") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джереми Джаспер, который начинал свою карьеру как клипмейкер. В частности, он снимал видео для Селены Гомес, Florence + the Machine, La Roux и других.

Мировая премьера "О'Дессы" состоялась 8 марта 2025 года на фестивале независимого кино SXSW в Техасе.

Фильм станет доступен на Hulu с 13 марта 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

Электрический штат

The Electric State (США, 2025, приключения/экшн/научная фантастика)

События фильма, основанного на одноименном графическом романе Саймона Столенхага, происходят в альтернативной версии 90-х после восстания роботов. В поисках младшего брата осиротевшая девушка путешествует по Западу США вместе с роботом, имеющим подобие мультяшного персонажа, а также контрабандистом и его помощником.

Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун (франшиза "Энола Холмс", сериал "Очень странные дела") и Крис Пратт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода").

Также в фильме задействованы Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу", сериал "Локи"), Стэнли Туччи ("Дьявол носит Прада", "Первый мститель") и Джанкарло Эспозито ("Мегалополис", сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец").

Неигровых персонажей в оригинальной версий озвучили Вуди Харрельсон (франшизы "Голодные игры", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", сериал "Настоящий детектив"), Энтони Маки (франшиза "Первый мститель", сериалы "Сокол и Зимний солдат", "Видоизмененный углерод"), Брайан Кокс ("Троя", "Храброе сердце"), Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Плохой Санта", сериал "Фарго") и другие.

Режиссерами фильма выступили братья Энтони и Джо Руссо, наиболее известные работой над франшизами "Мстители" и экшном "Серый человек".

Мировая премьера состоялась еще в конце февраля 2025 года, и первые отзывы о нем плохие.

Сейчас оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет 20% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 30 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом плохие отзывы".

Фильм станет доступен на Netflix с 7 14 марта.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2025 года – на этой неделе на Prime Video стартует третий сезон фэнтези "Колесо времени", а на Peacock выйдет новый триллер "Длинная яркая река". Тем временем, на Netflix появится криминальная драма "Юношество", а на Apple TV+ стартует криминальный сериал "Вор дури".

Марина Григоренко