УНИАН делится впечатлениями о новом фильме ужасов от создателей "Варвара".

30 января 2025 года в украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм ужасов "Компаньон" (Companion), который в очередной раз поднимает тему взаимоотношений современных людей с роботами. Чем эта новинка отличается от остальных подобных фильмов, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – молодая пара Джош и Айрис. На первый взгляд, эти отношения идеальны – они нежно вспоминают их знакомство и, кажется, заботятся друг о друге. Возможно, Айрис слишком старательно пытается угодить Джошу, а он, в свою очередь, чрезмерно пытается доминировать. Но что тут такого, созависимость в наше время довольно распространенное явление.

Впрочем, уже вскоре становится понятно, что Айрис – это человекоподобный робот-компаньон, которого любой может приобрести у специализированной фирмы. Или даже взять временно в аренду, если на покупку не хватает денег. Пользователь может запрограммировать такого робота под собственные потребности – от внешности до характера, и тот будет делать все, чтобы сделать своего владельца счастливым. И при этом робот будет считать себя человеком, даже не подозревая о своем настоящем происхождении.

Когда же парочка попадает на уикенд в загородный дом знакомого миллиардера, ситуация выходит из-под контроля – все вокруг оказываются втянутыми в чью-то безумную смертельную игру, дожить до конца которой под силу далеко не всем.

Актеры и персонажи

Главные роли в фильме исполнили Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джек Куэйд ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Пацаны"). Софи в последние годы стала одной из самых ярких молодых актрис, которых можно увидеть в фильмах ужасов, а Джек, похоже, наконец-то сумел выйти из тени своих знаменитых родителей – Мэг Райан и Денниса Куэйда.

Стоит отметить, что оба титульных актера "Компаньона" прекрасно справились со своими ролями – в какой-то момент зритель начинает искренне сочувствовать Айрис, образ которой Тэтчер смогла одновременно сделать человечным, но также не забывая, что перед нами на самом деле робот, а не человек. Между тем, Куэйд прекрасно воплотил образ абьюзера-психопата с кучей комплексов.

Также в фильме задействованы Лукас Гейдж ("Улыбка 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые парни-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не...", "Заклятие. Царство тьмы"), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тени") и Руперт Френд ("Хитмен", "Астероид-Сити", сериал "Родина").

Создатели фильма

Автором сценария и режиссером фильма выступил Дрю Хэнкок ("Мой мертвый бывший", "Пригород"), а оператором-постановщиком – Элай Борн ("Бугимен", "Восставший из ада"). Художником-постановщиком стал Скотт Кузио ("Дурные деньги", трилогия "Улица страха"), а художником по костюмам – Ванесса Портер ("Токсичный мститель", сериал "Архив 81").

Между тем, продюсерами ленты выступили создатели нашумевшего хоррора "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц. Изначально они планировали сделать "Компаньона" сиквелом "Варвара", но в процессе работы решили, что он скорее тянет на полноценный самостоятельный фильм.

Реакция на фильм

Официально фильм выйдет в мировой прокат 31 января 2024 года, но с конца прошлой недели его уже успели показать прессе и критикам, в том числе и в Украине. Первые отзывы о нем положительные.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Дьявольски умное произведение, которое не расслабляется на лаврах своих собственных интриг, "Компаньон" захватывающе переносит безумцев в семейное блаженство", – звучит консенсус критиков по "Компаньону" на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Если вы уже успели где-то увидеть трейлер к "Компаньону" и ничего из него не поняли, то не стоит ставить на фильме крест. Да, тематика совсем не новая – в последнее время не слишком удачное взаимодействие людей с натуралистичными роботами-помощниками можно было увидеть в том числе как и в одобренных критиками сай-фай хоррорах "Ex Machina" Алекса Гарленда и "M3GAN" Джерарда Джонстона, так и более провальном прошлогоднем триллере "Непокорная Элис" с Меган Фокс.

Между тем, в нашем реальном информационном поле все чаще обсуждается перспектива появления таких роботов в первую очередь с любовной точки зрения, поскольку современным людям все сложнее находить себе партнера. Вот и в "Компаньоне" вопрос рассматривается скорее через призму отношений, а не из-за потребности иметь помощника по дому. Здесь Джош и ему подобные заводят себе роботов-компаньонов из-за неспособности построить здоровые отношения с реальными людьми, причем в его случае эта неспособность вытекает именно из его ужасного характера – когда реальные девушки постоянно бросают его из-за провала в отношениях, робота же можно запрограммировать как угодно, и он при этом не сможет дать отпор своему владельцу. По крайней мере, пока в программе не случится сбой.

При этом "Компаньон" удачно дополняется остроумным юмором, имеет хорошую картинку и целую кучу неожиданных сюжетных поворотов, которые держат зрителя в напряжении от начала и до конца.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко