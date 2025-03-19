УНИАН делится впечатлениями о новой интерпретации классического диснеевского мультфильма, получившей волну хейта еще задолго до премьеры.

20 марта 2025 года в украинский прокат выходит фэнтези-мюзикл "Белоснежка" (Snow White). Казалось бы, еще до своего выхода фильм был обречен на провал из-за ряда скандалов. Впрочем, судя по первым реакциям, лента способна утереть нос хейтерам. Какой получилась новая интерпретация известной сказки, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1812 году немецкие ученые Якоб и Вильгельм Гримм издали сборник "Детские и семейные сказки", и впоследствии стали одними из самых известных сказочников Европы. Была среди этих сказок и история о Белоснежке – прекрасной принцессе, которую решила убить Злая королева, позавидовав ее красоте. Причем в первом издании главной антагонисткой была мать, которая не смогла смириться с красотой собственной дочери. Да, все мы знаем, что оригинальные сказки братьев Гримм были гораздо жестче, чем снятые по их мотивам диснеевские мультфильмы. Уже в издании 1857 года главной злодейкой стала мачеха Белоснежки.

Впрочем, наиболее узнаваемой стала интерпретация сюжета этой сказки, представленная в мультфильме "Белоснежка и семь гномов" 1937 года авторства Walt Disney Animation Studios. Именно эта анимационная лента сформировала классический образ принцессы – милой девушки в сине-желтом платье с короткими черными волосами, белоснежной кожей и красными губами. Это была классическая принцесса, которую должен был спасти прекрасный принц.

Видео дня

При этом мультфильм имел несколько отличий от оригинальной сказки – в версии братьев Гримм ведьма попросила у лесника принести ей легкие и почки убитой Белоснежки и затем съела их, а отравить девушку она смогла только с третьей попытки. При этом пробудил принцессу не поцелуй прекрасного принца, а счастливый случай – когда слуги принца, который влюбился в мертвую принцессу, несли хрустальный гроб, один из них споткнулся, в результате чего из горла Белоснежки выпал ядовитый кусок яблока и она проснулась. Тем временем, в оригинальной сказке кара настигла Злую королеву тогда, когда она пришла на свадьбу молодоженов – ее заставили танцевать в раскаленных туфельках до тех пор, пока она не упадет замертво.

За почти 90 лет с момента выхода мультфильма на экранах было немало версий этой истории, и даже фильм-пародия для взрослых. Однако лишь в 2016 году кинокомпания Walt Disney Pictures объявила о планах переснять свою классическую историю, теперь с живыми актерами.

В 2019 году фильм получил режиссера – им стал американец Марк Уэбб, который до этого снял фильмы "500 дней лета" (2009), "Новый Человек-паук" (2012, 2014) и "Одаренная" (2017). Съемки фильма планировалось начать в 2020 году, однако вмешался ковид, поэтому запуск пришлось отложить.

Только летом 2021 года были объявлены исполнительницы главных ролей. Так, роль Белоснежки досталось Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Шазам! Ярость Богов", "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"), а Злой королевы – Галь Гадот ("Чудо-женщина", франшиза "Форсаж", "Смерть на Ниле").

Снимать ленту начали лишь в 2022 году, а только в марте 2025 года она попала на экраны.

О чем фильм

Хотя новая киноадаптация "Белоснежки" во многом следует классическому мультфильму – начиная от внешнего образа самой принцессы и заканчивая целыми сценами, эта история заметно усовременена. Как и в мультфильме, королевством правят добрые король и королева, у которых впоследствии рождается прекрасная дочь. Они учат девочку человеческим ценностям – добру, чести, уважению и т.д., которые впоследствии должны сделать из нее хорошую правительницу. Но вдруг королева умирает, и вскоре во дворец приходит красавица, которая влюбляет в себя короля и в конце концов становится его новой женой. Далее она обманом отсылает его из дворца на войну, а сама захватывает власть. При этом Белоснежку она превращает в служанку, о которой впоследствии, кажется, забывают все вокруг.

И вот дальше начинаются изменения – у Белоснежки просыпается дух революционерки. Она, кажется, действительно хочет изменить ситуацию в королевстве и восстановить справедливость.

Одновременно на горизонте появляется новый персонаж – харизматичный вор Джонатан, частично основанный на образе принца из сказки. Впрочем, в данном случае довольно часто не он спасает Белоснежку, а она его. К тому же чувства между героями зарождаются постепенно на основе их поступков, а не просто от того, что кто-то увидел кого-то в гробу.

Еще из приятного, в этой версии лесник наконец не вырезал сердца несчастных животных.

Скандалы вокруг фильма

Еще задолго до выхода фильм столкнулся с хейтом. Во-первых, многим комментаторам в соцсетях не понравился выбор на роль Белоснежки Рэйчел Зеглер – актрисы с латиноамериканскими корнями, которая, по их мнению, была "недостаточно белая". Впрочем, факт остается фактом – Зеглер талантливая актриса, хорошая певица и очень красивая девушка, которая доказала свои способности к мюзиклам еще в своей дебютной роли – "Вестсайдской истории" 2021 года от Стивена Спилберга, которая принесла ей "Золотой глобус" как лучшей актрисе в мюзикле или комедии.

Подлила масла в огонь и сама Зеглер, заявив, что она хочет посягнуть на святое – разрушить устаревший стереотип о беззащитных принцессах. Более того, девушка назвала принца из классической сказки настоящим сталкером. Хотя... Ну и в чем она была не права?

Кроме того, фильм подвергся критике из-за того, что авторы решили нарисовать гномов с помощью компьютерной графики, вместо того, чтобы отыскать семерых реальных актеров с карликовостью.

Впоследствии трейлер фильма стал рекордсменом по количеству дизлайков по итогам первых суток просмотров, хотя есть большая вероятность, что это была целенаправленная атака. И, вполне вероятно, что нечто подобное мы вскоре можем увидеть в отношении зрительских оценок на популярных киноагрегаторах – такое явление, когда хейтеры намеренно занижают оценки фильмам, даже не просмотрев их, таким образом обваливая их общий рейтинг, уже далеко не ново.

Ну а дальше в ход пошла политика. Поговаривают, что студия Disney решила отказаться от масштабных публичных мероприятий по продвижению фильма не только из-за опасений неудобных вопросов и критики, но и из-за нежелания сводить вместе исполнительниц главных ролей и не давать им лишний раз площадку для политических заявлений. Дело в том, что Зеглер, которая довольно активно выражает свою политическую позицию, неоднократно выступала в поддержку Палестины и осуждала политику Дональда Трампа. В свою очередь Гадот, которая является израильтянкой, довольно долго пыталась не афишировать свои взгляды и воздерживаться от политических заявлений. Впрочем, на фоне обострения ситуации в Израиле с октября 2023 года она все же выступила с рядом комментариев в поддержку своего государства.

Реакция на фильм

Хотя фильм не имел масштабных премьер с красными дорожками, еще за неделю до его выхода в прокат стартовали допремьерные показы для критиков и прессы. И, к удивлению многих, фильм был воспринят первыми зрителями довольно положительно.

Кинообозреватели хвалили ленту за общую атмосферу, музыку и актерские работы. В частности, они отметили харизму, задор и пение Зеглер (впрочем, последнее украинский зритель оценить не сможет, потому что в нашем дубляже песни были также переведены, правда, должны признать, очень качественно), а также удачное появление Гадот в неожиданном для нее амплуа злодейки (правда, не слишком выходя за пределы ее привычного набора мимики) – и, есть подозрение, что в данном случае украинский дубляж как раз наоборот помог ей, ведь очень уж экспрессивно была адаптирована ее сольная партия украинской актрисой дубляжа.

Наш вердикт

Новая "Белоснежка" – это замечательное кино в первую очередь для детской аудитории. Этот мультфильм красивый и качественный, с впечатляющими костюмами, хорошим пением и приятными персонажами. В то же время в легкой и доступной форме он учит детей определенным человеческим ценностям, в соответствии с духом времени.

А то, что он имеет ряд отличий от классической истории, является скорее положительным моментом – в конце концов, мир меняется. К тому же, зачем снимать под копирку то, что уже выходило раньше? Не лучше ли добавить несколько неожиданных поворотов, чтобы было интереснее смотреть?

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

***

О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов марта 2025 года.

Марина Григоренко