"Мягкий перезапуск", покоривший критиков: рецензия на фильм "Крик"

13 января в украинский прокат вышла пятая часть культовой хоррор-франшизы "Крик". Очередная часть кровавых похождений маньяка в черном балахоне получила загадочную характеристику requel и восторженные отзывы критиков. УНИАН уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

В 1996 году легендарный режиссер фильмов ужасов Уэс Крэйвен, в своей время запустивший успешные хоррор-франшизы "У холмов есть глаза" и "Кошмар на улице Вязов", снял фильм ужасов "Крик" / Scream. Фильм выдался настолько успешным, что не только положил начало новой франшизе, но и возродил интерес к подзабытому на тот момент поджанру хоррора – слэшер.

На волне успеха Крэйвен снял еще две части "Крика" – не менее успешные фильмы 1997 и 2000 годов, а также попытался возродить франшизу в 2011 году, однако тогда вышло не так успешно. И вот спустя 10 лет стало известно, что "Крик" вернется, правда, уже без Крэйвена – легендарный режиссер ушел из жизни в 2015 году. Так что его дело взялись продолжить режиссеры Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, ранее успешно работавшие дуэтом над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие Дьявола" и "Я иду искать".

Режиссеры изначально пообещали, что в своей работе они обязательно отдадут дань уважения Уэсу Крэйвену (кстати, именно ему и посвящен фильм), при этом сделав не сиквел, не ремейк и не перезапуск, а нечто среднее между ними, получившее загадочное название requel. Если коротко, таким термином характеризуют "мягкий перезапуск" франшизы, когда вроде бы и запускается ее новый виток с новыми центральными героями, но и старые каноны и персонажи сохраняются. Такая себе эстафета.

Примеров в киноистории уже много – от "Хэллоуина" и "Охотники за привидениями: Наследники" и до "Крида", "Мира юрского периода" и даже "Матрицы". Объединяет их одно – отсутствие порядкового номера в названии. Именно поэтому и в новом "Крике" не используется цифра "5".

На практике пока что далеко не все риквелы удаются, но нельзя не отметить, что именно такой вот плавный переход от классики к новому весьма перспективен с позиции того, чтоб и "олдов" порадовать, и новую публику привлечь. Так вот новый "Крик" со этой задачей весьма успешно справился. Это подтверждают и первые отзывы критиков (а они этот жанр особо не жалуют), и оценки на влиятельных киноагрегаторах: на IMDb у него на данный момент 7,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 78% одобрения, а на Metacritic – 65 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". УНИАН также посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями.

Первое, за что стоит похвалить создателей обновленного "Крика" – в него довольно легко вникнуть тем, кто не смотрел оригинальные фильмы, ну или смотрел, но давно и уже все забыл. Зрителям довольно быстро и уместно проводят краткий экскурс в историю, чтобы любой смог уловить все причинно-следственные связи – кого преследовали, кто был убийцей и кто ему противостоял, параллельно напоминая, как проходило первое нападение, и перечисляя главные правила слэшеров. Серьезно, авторам фильма удалось сэкономить уйму времени зрителям, которым не нужно срочно перед походом в кинотеатр пересматривать все предыдущие фильмы!

С другой стороны, те, кто "в теме", получили свою порцию ностальгического умиления – в сюжет вернулась главная героиня предыдущих трех фильмов Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), неоднократно умудрявшаяся вырываться из-под ножа убийцы. Также в фильме вновь появились персонажи Дэвида Аркетта и Кортник Кокс – шериф Дуайт "Дьюи" Райли и репортер Гейл Уэзерс. Кроме того, в фильме вновь появилась Марли Шелтон, исполнившая роль помощника шерифа Джуди Хикс в четвертой части франшизы.

Был здесь и еще один неожиданный камбэк из первого фильма. Но мы вам его не раскроем, чтобы сохранить интригу.

При этом в фильм ввели сразу несколько новых персонажей в исполнении молодых и перспективных американских звезд, некоторые из которых имеют реальные шансы возглавить продолжения франшизы, если они будут. В частности, в новом "Крике" появились звезда "Пацанов" Джек Куэйд, Дженна Ортега, известная по второму сезону сериала "Ты", и Джасмин Савой Браун из сериалов "Для людей" и "Шершни", игру которых хотелось бы выделить на общем фоне новичков. А вот Мелисса Баррера, снявшаяся ранее в мюзикле "На высоте мечты", и Майки Мэдисон, засветившаяся в тарантиновском "Однажды в… Голливуде", все же местами слишком уж переигрывали. Хотя для "Крика" утрирования – это норма, в данном случае все же местами было неуместно.

В целом же новый "Крик" умело сберег все то, за что его любят фанаты франшизы – удачное совмещение кровавого хоррора с самоиронией, но при этом, в отличие от недавнего "Хэллоуин убивает", не превращаясь в самопародию.

Собственно, умение высмеивать жанр слэшера стало главной фишкой франшизы, грамотно использующий прием "фильма в фильме". Высмеивая самих себя, картина будто идет на опережение, не давая зрителю воспринимать все слишком серьезно и начать возмущаться, мол, как предсказуемо, мы это где-то уже видели и так далее…

В целом, обновленный "Крик", возможно, получился даже более кровавым, чем предшественники – здесь режут-убивают, не церемонясь и без разбора. Глядя на некоторых персонажей, даже возникают мысли: да сколько можно его уже мучать, та добейте уже, или же после всего этого вы просто уже не имеете права его убить. При этом создатели фильма даже не побоялись принять парочку "непопулярных решений", которые точно заставят вздрогнуть сердечки преданных фанатов франшизы.

Наш вердикт: "Крик" образца 2022 года – это весьма годный пример слэшера, в котором есть место самоиронии, саспенсу и ярким сценам. Если вы любите фильмы ужасов, то вам, скорее всего, фильм понравится. Если вы фанат оригинальной франшизы, то тоже, скорее всего, не пожалеете, что сходили на фильм.

Общая оценка – 7 из 10.

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Марина Григоренко