'День раскрытия': вышел новый тизер загадочного фильма Спилберга (видео)

Вышел новый тизер научно-фантастической драмы "День раскрытия" (Disclosure Day) от культового Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Вестсайдская история").

Новый ролик по-прежнему сохраняет интригу относительно основного сюжета ленты: зрители уже поняли, что группа загадочных жителей Земли собирается раскрыть людям свою истинную сущность, однако кем именно они являются, пока не раскрывается.

В целом проект "День раскрытия" был окутан тайнами с самого начала. Довольно долго он описывался просто как "новый фильм Спилберга о НЛО", однако его название, актерский состав и хоть какие-то намеки на сюжет стали известны только во время выхода первого тизера в середине декабря 2025 года.

Главные роли в фильме получили такие звезды, как Эмили Блант ("Дьявол носит Prada", "Сикарио", "Тихое место", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера", "Достать ножи: Воскрешение покойника"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит", "Kingsman"), Ив Хьюсон (сериал "Идеальная пара"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория"), Уайатт Расселл ("Громовержцы", "Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат", "Монарх: Наследие монстров") и другие.

Сценарий к "Дню раскрытия" написал самый успешный киносценарист всех времен Дэвид Кэпп, известный по таким хитам, как "Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Операция "Черный кейс", "Мир Юрского периода: Возрождение" и многими другими.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат лента выйдет 11 июня 2026 года.

