УНИАН делится впечатлениями о версии "Бегущего человека" от Эдгара Райта.

13 ноября 2025 года в украинский прокат выходит фантастический экшн-триллер "Бегущий человек" (The Running Man) с Гленом Пауэллом в главной роли. Какой получилась вторая экранизация известного романа Стивена Кинга, читайте в обзоре УНИАН.

Первоисточник

Фильм является второй экранизацией романа "Бегущий человек" культового писателя Стивена Кинга, написанного им в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Это последний роман из его антологии "Книги Бахмана". Хотя в целом эта подборка из четырех его историй (также туда вошли "Ярость", "Долгая прогулка" и "Дорожные работы") была выпущена только в 1985 году, именно "Бегущий человек" стал первым романом, который Кинг выпустил под именем Бахмана – и на тот момент никто не знал, что это тот же самый человек. Правда открылась только в 1985 году.

Уже в 1987 году вышла первая киноэкранизация "Бегущего человека". Лента американского актера и режиссера Пола Майкла Глейзера, главную роль в которой сыграл уже на тот момент большая звезда боевиков Арнольд Шварценеггер, имела немного общего с первоисточником, была больше похожа на футуристический фарс и получила противоречивые отзывы.

Видео дня

В фильме с довольно большим по тем временам бюджетом 27 миллионов долларов, в частности, существенно был изменен главный персонаж – здесь обедневший работяга Бен Ричардс был превращен в бывшего полицейского, уволенного с работы и преследуемого из-за несогласия повиноваться системе. Также создатели экранизации сделали его одиноким, но в процессе добавили любовный интерес в лице композитора Эмбер, которая также начала сомневаться в системе. Конечно, закончилась картина хэппи-эндом и поцелуем. В целом же, от атмосферы мрачного оригинала Кинга в этой типично голливудской ленте 80-х ничего не осталось.

В 2021 году стало известно, что новую экранизацию "Бегущего человека" будет снимать британский режиссер Эдгар Райт.

О режиссере

51-летний Райт является настоящей иконой в мире хипстеров нулевых/десятых благодаря пародийной хоррор-трилогии "Три вкуса "Cornetto" – "Зомби по имени Шон" (2004), "Типа крутые легавые" (2007) и "Конец света" (2013), а также пародийной супергеройской романтической комедии "Скотт Пилигрим против мира" (2010). Все эти фильмы имели немало отсылок к известным поп-культурным хитам, а также были яркими и веселыми. Еще одна отличительная черта фильмов Райта – музыкальное сопровождение, ведь сам он характеризует себя как меломана.

Далее режиссер ушел в более массовое кино, выпустив криминальную комедию "Малыш на драйве" (2017) и психологический триллер "Прошлой ночью в Сохо" (2021). А также снял документальную ленту об одной из своих самых любимых музыкальных групп The Sparks Brothers (2021).

Сценарий к "Бегущему человеку" Райт начал готовить в 2021 году вместе с американцем Майклом Беколом, который до этого работал с ним и над фильмом "Скотт Пилигрим против мира". Также последний известен по работе над сценариями комедий "Проект Х: Дорвались" (2012), а также дилогии "Мачо и ботан" (2012, 2014).

Кроме того, режиссер привлек к работе над фильмом британского композитора Стивена Прайса, с которым он ранее работал над фильмами "Конец света", "Малыш на драйве" и "Прошлой ночью в Сохо".

О чем фильм

Если в фильме 1987 года события были перенесены в 2017 год, то в новой экранизации они происходят в 2025 году – так же, как и в книге. Зрителям показывают антиутопическую Америку наших дней, в которой власть контролирует общество с помощью полицейской системы и жестоких реалити-шоу, дающих беднякам шанс разбогатеть. Конечно, если выживут.

35-летний Бен Ричардс – опытный рабочий, тем не менее, уволенный отовсюду из-за проблем с субординацией, неповиновения и взрывов агрессии. Когда его маленькая дочь тяжело заболела, он в конце концов согласился принять участие в одном из реалити-шоу. Впрочем, Бен надеялся выбрать что-то попроще с меньшим выигрышем, но небольшим риском, а вместо этого система отправила его на "Бегущего человека" – самую опасную игру из всех. Суть ее заключается в том, что трем игрокам, против которых создатели шоу намеренно настраивают общество, выставляя их полными отбросами, дают фору в 12 часов, а потом устраивают большую охоту на них. Главные здесь – пять смертоносных охотников, но помочь им может любой, кто узнает преследуемых (да еще и получит за это денежный бонус).

Теперь Бен должен применить всю свою физическую выносливость (а она у него точно есть благодаря годам тяжелого труда на производстве), а еще проявить незаурядную креативность, не только чтобы выжить, но и, возможно, бросить вызов системе.

Кто в главных ролях

Главную роль в новом "Бегущем человеке" исполнил новая большая американская звезда Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Маверик", "Наемный убийца", "Смерчи"), который на этот раз снова покорил публику своей харизмой (и физической формой, потому что чего стоит одна только сцена в полотенце!). Будем честны, при всем уважении к "железному Арни", выдающимся актером он никогда не был, зато Пауэлл демонстрирует мастерскую актерскую игру, точно передавая все эмоции своего персонажа.

Его главным оппонентом стал персонаж Джоша Бролина (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место", "Оружие") – продюсер шоу Дэн Киллиан, который годами мастерски манипулирует массами и игроками. Но удастся ли ему выстоять против Ричардса?

Также в фильме задействованы Ли Пейс (трилогия "Хоббит", сериал "Фундация"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг-Синг", сериал "Эйфория"), Карл Глусман ("Байкеры", "Восстание штатов"), Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец"), Майкл Сера ("Скотт Пилигрим против мира", "Финикийская схема"), Эмилия Джонс (сериалы "Утопия", "Ключи Локов"), Уильям Мэйси (сериал "Бесстыжие"), Джейми Ловсон ("Королева-воин", "Грешники") и другие.

Было своеобразное камео в фильме и у Арнольда Шварценеггера – его фото появилось на банкнотах новых долларов.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в Лондоне 5 ноября 2025 года, а затем его начали показывать прессе и критикам в других странах, в том числе и в Украине.

Первые отзывы о фильме колеблются от положительных до смешанных. Сейчас на Rotten Tomatoes он имеет 65% одобрения от критиков, что считается положительной оценкой, однако на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

В частности, критики отмечают, что фильм снят с уважением к оригиналу, а также высоко оценивают остроумную сатиру, актуальный общественно-политический подтекст и драйвовые экшн-сцены. В то же время, некоторые заявили, что лента является несколько затянутой, при этом в фильме много второстепенных персонажей, но далеко не все они хорошо раскрыты.

Наш вердикт

В целом версия "Бегущего человека" от Эдгара Райта гораздо больше придерживается оригинала, чем первая экранизация. Да, этот фильм все еще гораздо менее дерпессивный, чем роман Кинга/Бахмана, но в целом держится основной сюжетной линии.

Фильм действительно зрелищный, динамичный и остроумный – настоящий праздник для любителей экшна. Да, он иногда может казаться несколько затянутым, особенно на пафосных диалогах персонажей, однако в целом его смотреть довольно легко.

В то же время картина удачно вписывается в современную повестку дня США времен Дональда Трампа, поляризованных как никогда раньше, и напоминает: когда американское общество доходит до точки кипения, протеста не избежать.

Лента точно понравится как фанатам творческого стиля Эдгара Райта, так и любителями книг Стивена Кинга.

Также отметим, что 2025 год можно смело назвать годом удачных экранизаций Стивена Кинга – до этого уже вышли научно-фантастическая драма "Жизнь Чака" и жесткое роудмуви "Долгая прогулка". Все три фильма еще раз доказывают, что титул "король ужасов" – это слишком примитивно для того, чтобы описывать творчество Кинга. На самом деле, в его картинах поднимается много важных общественных вопросов, а его персонажи – многогранные и глубокие. И он никогда не держится в рамках одного жанра.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов ноября 2025 года.