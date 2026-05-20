Кинофестиваль Миколайчук OPEN объявил фильмы-участники международного конкурса

За главную награду фестиваля будут бороться восемь фильмов со всего мира.

Пятый фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN, который в этом году пройдет в Черновцах с 13 по 20 июня, объявил фильмы-участники международного полнометражного конкурса.

Как отметили в пресс-службе фестиваля, в этом году за главную награду будут бороться восемь фильмов из Украины, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Китая, Бразилии, Румынии и Кипра.

Среди них хиты с престижных мировых фестивалей – Берлинале, Роттердама, Sundance, Tribeca и Annecy. Победителя конкурса определит зрительское голосование, а сам фильм-лауреат получит 1500 долларов и статуэтку – "Железного Миколайчука".

Видео дня

Также фильмы будет оценивать профессиональное международное жюри, состав которого будет объявлен в ближайшее время.

В международный полнометражный конкурс Миколайчук OPEN 2026 вошли:

"Королева на море" / Queen at Sea (Великобритания, реж. Лэнс Хаммер) – драма-призер Берлинале с Жюльет Бинош ("Шоколад", "Английский пациент", "Три цвета: Синий", "Вкус страсти") в одной из ключевых ролей. В центре сюжета – женщина Аманда и ее отчим Мартин, которые оказываются по разные стороны сложной моральной дилеммы, касающейся их страдающей деменцией матери и жены Аманды.

(Великобритания, реж. Лэнс Хаммер) – драма-призер Берлинале с Жюльет Бинош ("Шоколад", "Английский пациент", "Три цвета: Синий", "Вкус страсти") в одной из ключевых ролей. В центре сюжета – женщина Аманда и ее отчим Мартин, которые оказываются по разные стороны сложной моральной дилеммы, касающейся их страдающей деменцией матери и жены Аманды. "Наш дом в огне" / Our House is on Fire (Украина, реж. Олеся Билецкая) – драма о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывающая историю Софии (Анастасия Пустовит, сериал "Тихая Нава"), молодой украинской певицы, которая пытается покорить Лос-Анджелес. Она впервые за четыре года приезжает в Киев именно в момент начала большой войны. Это оставляет ее перед трудным выбором между карьерой и домом, безопасностью и любовью.

(Украина, реж. Олеся Билецкая) – драма о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывающая историю Софии (Анастасия Пустовит, сериал "Тихая Нава"), молодой украинской певицы, которая пытается покорить Лос-Анджелес. Она впервые за четыре года приезжает в Киев именно в момент начала большой войны. Это оставляет ее перед трудным выбором между карьерой и домом, безопасностью и любовью. "О людях и мясе" / People and Meat (Южная Корея, реж. Ян Джонхен) – feel good movie из программы Tribeca-2025. У-сик и Хен-джун, двое пожилых мужчин, выживающих благодаря сдаче вторсырья, знакомятся с продавщицей овощей Хва-джин. Их объединяют общие беды: нищета, одиночество и постоянный голод. Они разрабатывают дерзкий план – ужинать дорогим мясом в заведениях и сбегать, не расплатившись. Их маленькая авантюрная серия не только дарит им радость и крепкую дружбу, но и возвращает утраченный вкус к жизни.

(Южная Корея, реж. Ян Джонхен) – feel good movie из программы Tribeca-2025. У-сик и Хен-джун, двое пожилых мужчин, выживающих благодаря сдаче вторсырья, знакомятся с продавщицей овощей Хва-джин. Их объединяют общие беды: нищета, одиночество и постоянный голод. Они разрабатывают дерзкий план – ужинать дорогим мясом в заведениях и сбегать, не расплатившись. Их маленькая авантюрная серия не только дарит им радость и крепкую дружбу, но и возвращает утраченный вкус к жизни. "Рок, трава и тачки" / Rock, Weed and Wheels (Мексика, реж. Х. М. Кравиото) – мокьюментари на основе реальных событий о Мексиканском Вудстоке из программы фестиваля в Гвадалахаре-2025. В центре сюжета – двое друзей, Хустино и Эль Негро, которые хотели устроить автогонки и небольшой концерт, чтобы совершить дело всей своей жизни. Но все пошло не по плану, и маленькая авантюра и недостаток опыта вписали героев в историю как организаторов самого масштабного концерта в истории Мексики – фестиваля Авандаро.

(Мексика, реж. Х. М. Кравиото) – мокьюментари на основе реальных событий о Мексиканском Вудстоке из программы фестиваля в Гвадалахаре-2025. В центре сюжета – двое друзей, Хустино и Эль Негро, которые хотели устроить автогонки и небольшой концерт, чтобы совершить дело всей своей жизни. Но все пошло не по плану, и маленькая авантюра и недостаток опыта вписали героев в историю как организаторов самого масштабного концерта в истории Мексики – фестиваля Авандаро. "Сердце тьмы" / Heart of Darkness (Франция, Бразилия, реж. Рожериу Нунес) – анимационная адаптация романа Джозефа Конрада. Нунес пропускает произведение через деколониальную оптику и переносит события в бразильские фавелы в недалекое будущее. Марлон, молодой лейтенант местной полиции, получает задание разыскать капитана Курца – загадочную фигуру, исчезнувшую при невыясненных обстоятельствах во время полицейского рейда. Свою миссию Марлон должен выполнить на лодке в компании сержанта Медейроса – офицера с сомнительными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по маргинализированной периферии Рио.

(Франция, Бразилия, реж. Рожериу Нунес) – анимационная адаптация романа Джозефа Конрада. Нунес пропускает произведение через деколониальную оптику и переносит события в бразильские фавелы в недалекое будущее. Марлон, молодой лейтенант местной полиции, получает задание разыскать капитана Курца – загадочную фигуру, исчезнувшую при невыясненных обстоятельствах во время полицейского рейда. Свою миссию Марлон должен выполнить на лодке в компании сержанта Медейроса – офицера с сомнительными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по маргинализированной периферии Рио. "Теперь я ее знаю" / Now I met her (Китай, реж. Луси Сяо) – эксцентричная комедия из программы Роттердамского кинофестиваля-2026. Шии никогда не знал своей матери – вплоть до своего 18-летия, когда внезапно нашел ее дневник. На страницах раскрываются забавные и романтические авантюры этой женщины. Погружаясь в историю с головой, Шии узнает тайну, которая полностью переворачивает все, во что он верил раньше.

(Китай, реж. Луси Сяо) – эксцентричная комедия из программы Роттердамского кинофестиваля-2026. Шии никогда не знал своей матери – вплоть до своего 18-летия, когда внезапно нашел ее дневник. На страницах раскрываются забавные и романтические авантюры этой женщины. Погружаясь в историю с головой, Шии узнает тайну, которая полностью переворачивает все, во что он верил раньше. "Три дня в сентябре" / 3 Days in September (Румыния, реж. Тудор Джурджу) – свадебная драма из программы Роттердама-2026 от основателя и директора Трансильванского международного кинофестиваля в Румынии. Фильм рассказывает о Бьянке, чей мир разлетается на куски, когда любовница ее жениха врывается прямо на их свадьбу. Центральный эпизод фильма снят одним кадром продолжительностью более 60 минут.

(Румыния, реж. Тудор Джурджу) – свадебная драма из программы Роттердама-2026 от основателя и директора Трансильванского международного кинофестиваля в Румынии. Фильм рассказывает о Бьянке, чей мир разлетается на куски, когда любовница ее жениха врывается прямо на их свадьбу. Центральный эпизод фильма снят одним кадром продолжительностью более 60 минут. "Держись за меня" / Hold Onto Me (Кипр, Дания, Греция, США, реж. Мирсини Аристиду) – семейная летняя драма из программы Sundance-2026. Это история 11-летней Ирис, которая наслаждается свободой, проводя дни на улицах вместе со старшей подругой Данаей. Но все меняется, когда девочка узнает, что ее отец Арис, который давно отдалился от семьи, приехал в город на похороны своего отца.

"Каждый год мы смотрим сотни фильмов, чтобы выбрать лишь несколько картин, которые будут бороться за внимание зрителей и сердца жюри на Mykolaichuk OPEN. В этом году в подборку вошли фильмы из восьми разных стран, охватывающие огромную палитру тем и историй. От спортивно-музыкальной авантюры до семейных драм различной степени накала", – прокомментировал выбор программный директор фестиваля Алекс Малышенко.

Отметим, также в рамках фестиваля Mykolaichuk OPEN состоится украинская премьера фильма-победителя Берлинале-2026 "Желтые листья" Илькера Чатака. В то же время в рамках национального конкурса короткометражных фильмов покажут 18 украинских фильмов, а в день рождения Ивана Миколайчука можно будет посмотреть легендарный "Вавилон ХХ" с участием музы фестиваля Таисии Литвиненко. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: