'Лучший за последние 20 лет': новый фильм Спилберга об НЛО получил первые 'вау'-реакции

Премьера фильма запланирована на 11 июня.

Новый фильм культового режиссера Стивена Спилберга "День раскрытия" (Disclosure Day) или, как его еще называют "День правды" / "День разоблачения", высоко оценили первые зрители.

Как передает журнал Variety, до официальной премьеры 11 июня ленту показали представителям специализированной прессы. И первые реакции описывают научно-фантастическую картину как "лучший фильм Спилберга за последние 20 лет".

Отмечается, что особую похвалу получила актриса Эмили Блант, которая сыграла одну из главных ролей. Кроме нее, в фильме снялись Джош О’Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго и Ив Хьюсон.

"День раскрытия" – первые отзывы

"День раскрытия" - это фильм про НЛО, основанный на оригинальной идее Спилберга. Блант играет телеведущую прогноза погоды из Канзас-Сити, которая внезапно оказывается под воздействием таинственной внеземной силы во время прямого эфира. О’Коннор, в свою очередь, исполняет роль сторонника теорий об инопланетной жизни, который намерен раскрыть всему миру правду о существовании жизни за пределами Земли.

Первые реакции критиков и журналистов, которые посмотрели фильм на мировом предпоказе:

"Мне очень понравился "День раскрытия". Это плотные американские горки, которые сочетают в себе фильм-погоню, любовную историю и мистерию. Это лучший фильм Спилберга за последние 20 лет, полный всей той магии, которая делает его фильмы особенными", - отметил репортер Жермен Люсье.

"Стивен Спилберг снова выдал очередной монументальный успех с "Днем раскрытия"… Эмили Блант невероятна", - поделился главный редактор Collider Стивен Вайнтрауб.

"Потрясающие визуальные композиции фильма… Сценарий Дэвида Кеппа - смесь "Секретных материалов" и Библии, построенный как постоянное жонглирование… Лучшая роль в карьере Эмили Блант и лучший саундтрек Джона Уильямса за последние годы", - добавил кинокритик Билл Бриа, назвав фильм "захватывающим и эмоциональным".

"Я была полностью поглощена историей, внимательно следила за каждым словом. Саундтрек идеально усиливает каждую сцену. Частично мистерия, частично "Сумеречная зона", но при этом нечто совершенно новое… ВАУ", - отметила журналист Rotten Tomatoes Тесса Смит.

Как известно, "День раскрытия" стал 37-м фильмом Спилберга и считается одной из самых ожидаемых лент 2026 года.

