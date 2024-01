Классический мультфильм 1928 года "Пароходик Вилли" превратят в фильм ужасов.

Один из символов мира Disney – мышонок Микки Маус – с 1 января 2024 года стал достоянием общественности. И тут же стало известно сразу о двух хоррор-проектах с участием персонажа.

В частности, как пишет Variety, американский независимый продюссер и режиссер Стивен ЛаМорт заявил о планах снять комедийный фильм ужасов, основанный на дебютном мультфильме о Микки Маусе "Пароходик Вилли" (Steamboat Willie), который был выпущен в 1928 году. В новой версии мышь-садист будет мучить группу ничего не подозревающих пассажиров парома. Производство планируется начать весной.

"Пароход Вилли" приносил радость поколениям, но под его жизнерадостным внешним видом скрывается потенциал чистого, безумного ужаса. Это проект, о котором я мечтал, и мне не терпится представить миру извращенный взгляд на этого любимого персонажа", – заявил ЛаМорт, который ранее снял пародийный фильм о Гринче "Зловредный" (The Mean One).

Также он заявил, что продюсеры проекта работают с командой юристов, чтобы убедиться, что они остаются в рамках закона. В частности, в фильме будет использоваться имя персонажа "Пароход Вилли", а не "Микки Маус".

Примечательно, что незадолго до этого заявления вышел трейлер другого комедийного фильма ужасов о знаменитом мышонке – "Ловушка Микки Мауса" (Mickey’s Mouse Trap) от режиссера Джейми Бэйли. Судя по трейлеру, в этом фильме маньяк в маске Микки Мауса будет терроризировать посетителей парка аттракционов.

Точной даты выхода фильма пока нет, но его создатели надеются выпустить новинку уже в марте 2024 года.

Почему Микки Маус стал достоянием общественности

Авторские права Disney на "Пароходик Вилли" (самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов, первый звуковой фильм студии Дисней и дебютный мультфильм о Микки Маусе) истекли 1 января 2024 года вместе с правом на оригинальные версии Микки и Минни Маус, так что теперь любой желающий сможет их использовать в своих проектах. Тем временем, авторские права на более поздние и более знакомые версии персонажей по-прежнему принадлежат компании.

В свою очередь компания Disney заявила, что будет бдительно защищать более поздние версии Микки.

"Мы, конечно, продолжим защищать наши права на более современные версии Микки Мауса и другие произведения, которые по-прежнему защищены авторским правом. И мы будем работать над тем, чтобы не допустить путаницы среди потребителей, вызванной несанкционированным использованием Микки и других наших знаковых персонажей", – заявляли ранее в компании.

Отметим, что это не первый фильм ужасов, снятый на основе классического персонажа из детских мультфильмов. Один из самых известных примеров – слэшер "Винни-Пух: Кровь и мед" (Winnie the Pooh: Blood and Honey) 2023 года, в котором любимые герои многих детей оказываются кровожадными убийцами.

