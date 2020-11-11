Премьера состоится в день рождения Микки - 18 ноября \ скриншот с видео
Студия Disney опубликовала трейлер нового анимационного сериала под названием "Удивительный мир Микки Мауса".
Читайте такжеОни возвращаются: Disney снимет фильм по мультсериалу о Чипе и ДейлеМультсериал будет иметь множество отсылок на оригинальные сюжеты историй о Микки Маусе.
В частности, в ролике можно увидеть узнаваемые истории и знакомых всем персонажей: Плуто, Дональда Дака, Гуфи и Минни Маус.
Премьера состоится в день рождения Микки - 18 ноября на сервисе Disney+, сообщает 112.ua.
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