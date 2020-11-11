В ролике можно увидеть узнаваемые истории и знакомых всем персонажей: Плуто, Дональда Дака, Гуфи и Минни Маус.

Студия Disney опубликовала трейлер нового анимационного сериала под названием "Удивительный мир Микки Мауса".

Читайте такжеОни возвращаются: Disney снимет фильм по мультсериалу о Чипе и ДейлеМультсериал будет иметь множество отсылок на оригинальные сюжеты историй о Микки Маусе.

В частности, в ролике можно увидеть узнаваемые истории и знакомых всем персонажей: Плуто, Дональда Дака, Гуфи и Минни Маус.

Премьера состоится в день рождения Микки - 18 ноября на сервисе Disney+, сообщает 112.ua.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН