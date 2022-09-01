Когда Кристофер Робин покинул Винни-Пуха и Пятачка ради колледжа, последние превратились в кровожадных убийц.

Вышел первый трейлер независимого слэшера "Винни-Пух: Кровь и мед" (Winnie the Pooh: Blood and Honey), в котором любимые герои многих детей оказываются кровожадными убийцами.

Фильм является свободной трактовкой книги английского писателя Алана Александера Милна "Винни-Пух" 1926 года и рассказывает о том, как антропоморфные персонажи Винни-Пух и Пятачок не на шутку обижаются, когда Кристофер Робин бросает их ради колледжа. Поскольку юноша прекращает их посещать и больше не приносит им пищу, они начинают голодать и дичать. Однажды уже взрослый Робин решает навестить друзей детства вместе со своей женой... Лучше бы он этого не делал...

Сразу после анонса фильм вызвал неоднозначную реакцию и привлек широкое внимание благодаря своей концепции с участием персонажа, который получил репутацию "любимого образа детства". После выхода трейлера прокатилась новая волна возмущения.

Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед" должен выйти в прокат до конца 2022 года.

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