Вышел первый трейлер независимого слэшера "Винни-Пух: Кровь и мед" (Winnie the Pooh: Blood and Honey), в котором любимые герои многих детей оказываются кровожадными убийцами.
Фильм является свободной трактовкой книги английского писателя Алана Александера Милна "Винни-Пух" 1926 года и рассказывает о том, как антропоморфные персонажи Винни-Пух и Пятачок не на шутку обижаются, когда Кристофер Робин бросает их ради колледжа. Поскольку юноша прекращает их посещать и больше не приносит им пищу, они начинают голодать и дичать. Однажды уже взрослый Робин решает навестить друзей детства вместе со своей женой... Лучше бы он этого не делал...
Сразу после анонса фильм вызвал неоднозначную реакцию и привлек широкое внимание благодаря своей концепции с участием персонажа, который получил репутацию "любимого образа детства". После выхода трейлера прокатилась новая волна возмущения.
Фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед" должен выйти в прокат до конца 2022 года.
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