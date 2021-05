На сцену песенного конкурса в Роттердаме сегодня выйдут представители 17 стран.

Сегодня, 20 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, по итогам которого станут известны все участники гранд-финала.

Читайте такжеУкраина резко взлетела в рейтинге букмекеров Евровидения 2021Страны-основательницы Евровидения – Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна-хозяйка Нидерланды автоматически проходят в финал.

Также уже известны участники финала по итогам первого полуфинала Евровидения 2021. Это, в частности, Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

На сцену в Роттердаме в этот день выйдут представители 17 стран, десять из которых выйдут в финал музыкального шоу. Страны будут выступать в следующем порядке: Сан-Марино, Эстония, Чешская Республика, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Второй полуфинал Евровидения: участники и их песни

1. Сан-Марино – Senhit с песней "Adrenalina"

2. Эстония – Uku Suviste с песней "The Lucky One"

3. Чехия – Benny Cristo с песней "Omaga"

4. Греция – Stefania с песней "Last Dance"

5. Австрия – Vincent Bueno с песней "Amen"

6. Польша – Rafał с песней "The Ride"

7. Молдова – Natalia Gordienko с песней "Sugar"

8. Исландия – Dadi & GAGNAMAGNID с песней "10 years"

9. Сербия – Hurricane с песней "Loco Loco"

10. Грузия – Tornike Kipiani с песней "You"

11. Албания – Anxhela Peristeri с песней "Karma"

12. Португалия – Black Mamba с песней "Love is On My Side"

13. Болгария – Victoria с песней "Growing Up Is Getting Old"

14. Финляндия – Blind Channel с песней "Dark Side"

15. Латвия – Samanta Tina с песней "The Moon Is Rising"

16. Швейцария – Gjon's Tears с песней "Tout L'Univers"

17. Дания – Fyr & Flamme с песней "Øve Os På Hinanden"

