Украинская группа Go_A и их песня "Шум" / Reuters

В ночь с 18 на 19 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. В нем приняли участие 16 представителей, которые представляли Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту. А вот в финал прошли всего 10 стран.

Среди них представители таких стран:

  • Норвегии
  • Израиля
  •  России
  •  Азербайджана
  •  Мальты
  •  Литвы
  • Кипра
  • Швеции
  • Бельгии
  • Украины

Певица из Словении Ана Соклич исполняет песню ''Amen'' Певица из Словении Ана Соклич исполняет песню "Amen" /  © Reuters
Манижа, представляющая Россию, выступила в Роттердаме с номером ''Russian Woman'' Манижа, представляющая Россию, выступила в Роттердаме с номером "Russian Woman" /  © Reuters
Tusse из Швеции и его песня ''Voices'' Tusse из Швеции и его песня "Voices" /  © Reuters
Далекая Австралия отправила на Евровидение певца Montaigne с композицией ''Technicolour'' Далекая Австралия отправила на Евровидение певца Montaigne с композицией "Technicolour" /  © Reuters
Васил из Северной Македонии исполняет во время первого полуфинала свою ''Here I Stand'' Васил из Северной Македонии исполняет во время первого полуфинала свою "Here I Stand" /  © Reuters
Ирландка Лесли Рой представила в первом полуфинале композицию ''10 Years'' Ирландка Лесли Рой представила в первом полуфинале композицию "10 Years"  /  © Reuters
Одним из самых ярких стало выступление киприотки Элены Цагрину с песней ''El Diablo'' Одним из самых ярких стало выступление киприотки Элены Цагрину с песней "El Diablo" /  © Reuters
Хорватию на Евровидении-2021 представила Albina с песней ''Tick-Tock'' Хорватию на Евровидении-2021 представила Albina с песней "Tick-Tock" /  © Reuters
Израильтянка Eden Alene и ее ''Set Me Free'' Израильтянка Eden Alene и ее "Set Me Free" /  © Reuters
ROXEN из Румынии спела песню ''Amnesia'' ROXEN из Румынии спела песню "Amnesia" /  © Reuters
Украинская группа Go_A и их песня ''Шум'' Украинская группа Go_A и их песня "Шум" /  © Reuters
От Мальты выступила Destiny с композицией ''Je Me Casse'' От Мальты выступила Destiny с композицией "Je Me Casse" /  © Reuters
TIX исполнил песню Fallen Angel TIX исполнил песню Fallen Angel /  © Reuters

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Автор: Диана Могилевич