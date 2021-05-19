Украинская группа Go_A и их песня "Шум" / Reuters
В ночь с 18 на 19 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. В нем приняли участие 16 представителей, которые представляли Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту. А вот в финал прошли всего 10 стран.
Среди них представители таких стран:
- Норвегии
- Израиля
- России
- Азербайджана
- Мальты
- Литвы
- Кипра
- Швеции
- Бельгии
- Украины
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