Принц признался, что одна из песен вызывает у него "непреодолимое желание встать и пуститься в пляс".

Принц Чарльз поделился списком любимых песен, особенно отметив композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии.

Перечень любимых композиций Принц Уэльский озвучил в выпуске шоу Music & Memories, передает CNN.

По его словам, песня Givin 'Up, Givin' In вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца - американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

Givin' Up, Givin' In - The Three Degrees

Don't Rain On My Parade - Барбара Стрейзанд

La Vie En Rose - Эдит Пиаф

Upside Down - Дайана Росс

The Voice - Эймар Куинн

The Click Song - Мириам Макеба

You're A Lady - Питер Скеллерн

La Mer - Шарль Трене

Bennachie - Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town - Дик Пауэлл

They Can't Take That Away From Me - Fred Astaire and Ginger Rogers.

Tros Y Garreg/Crossing the Stone - Кэтрин Финч

Tydi a Roddaist - Брин Терфель

Автор: Катерина Шварц