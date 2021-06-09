Принц Чарльз не смог не прокомментировать появление внучки - дочери Меган Маркл и принц Гарри - во время публичного выхода, посвященного кардинально другому событию.
Как пишет BBC, наследник британского престола посетил завод BMW в Оксфорде, где производят миниавтомобили. Своим визитом принц Чарльз должен был привлечь внимание к инновационным технологиям, которые помогают сохранить планету для будущих поколений. Однако он не сумел обойти вниманием рождение дочери Меган и Гарри.
Принц Уэльский подчеркнул, что став дедушкой в пятый раз, четко осознает, насколько важно развитие технологий для потомков. Вместе с тем он назвал появление на свет Лилибет Дианы счастливой новостью.
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"Развитие таких технологий, как электромобили или зеленый водород для тяжелого транспорта, жизненно важны для сохранения здоровья нашего мира для будущих поколений, что я сегодня очень осознаю, недавно став дедом в пятый раз. И такие счастливые новости действительно напоминают о необходимости постоянных инноваций в этой области", – отметил принц Чарльз.
Напомним, королевская семья – королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принцесса Евгения, принц Уильям, принц Чарльз и герцогиня Камилла – первыми поздравили супругов с пополнением.
Позже на новость о рождении внучки отреагировал отец Меган Маркл. Томас Маркл пожелал счастья и здоровья Лилибет Диане, а дочери послал любовь и наилучшие пожелания.
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