Чуда не произошло: обзор фильма "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон и Сидни Суини

УНИАН делится впечатлениями об очередном фильме по комиксам Marvel "Мадам Паутина", который уже завтра появится в кинотеатрах Украины.

15 февраля 2024 года в украинский прокат выходит супергеройский фильм "Мадам Паутина" (Madame Web), являющийся частью "Вселенной Человека-паука от Sony". Удалось ли фильму восстановить доверие к фильмам по комиксам, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

Фильм знакомит зрителей с новой супергероиней – ясновидящей Кассандрой Уэбб, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть "паучий мир".

Начинается фильм с предыстории с участием матери героини – ученой Констанс Уэбб – и ее коварного коллеги Иезекиэля Симса, которые отправились в джунгли Перу исследовать пауков. Можно было бы и не показывать эту сцену в начале – во-первых, все карты были раскрыты сразу, а, во-вторых, большую часть из этого показали посреди фильма во флешбеках. В принципе, лучше бы оставили лишь этот второй кусок, сэкономив зрителям немножко времени. (Ну или это рассчитано на тех зрителей, которые всегда приходят в кино с опозданием).

Далее зрители перемещаются на 30 лет вперед – в Нью-Йорк образца 2003 года, по улицам которого рассекает на "скорой" циничная парамедик Кассандра Уэбб вместе со своим напарником Беном (который явно в нее тайно влюблен). Довольно долго зрителям показывают трудовые будни и одинокую жизнь героини, что аж забывается, что это супергеройский фильм, пока с ней не случается несчастный случай на работе, после которого она начинает видеть странные видения.

Параллельно появляется тот самый Иезекиэль Симс, который, судя по всему, сколотил себе безумное состояние благодаря секретам амазонских пауков, но, чем именно он занимается, зрителям почему-то решили не рассказывать. Именно он является главным антагонистом фильма, стремящимся любой ценой убить трех девушек-школьниц, которые лет через 10 должны сформировать команду "паучих" и убить Симса (правда, так и не ясно, что к этому всему привело).

Ну а дальше по невероятному стечению обстоятельств Кассандра встречается с этими тремя девушками – Джулией Карпентер, Аней Корасон и Мэтти Франклин, каждая из которых в комиксах является вариацией Женщины-Паука. А дальше перед героиней встает трудная задача – не только овладеть своими новыми силами и спасти девушек от убийцы, но и научить их работать в команде и стать их наставницей.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого"). Возможно, это лучшее, что было в фильме. Несмотря на то, что Джонсон известна в первую очередь по вышеупомянутой ванильно-эротической трилогии, на самом деле в ее фильмографии есть и немало достойных внимания, более серьезных ролей, в частности, в фильмах "Суспирия", "Плохие времена в "Эль Рояле", "Арахисовый Сокол" и "Незнакомая дочь". Дакота вытащила все, что могла из своей героини, и чего уж врать – она очень красивая актриса, на которую приятно смотреть.

Тройку будущих паучих сыграли Сидни Суини (сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь", сериал "100 шагов: Успеть в старшие классы") и Целеста О'Коннор ("Охотники за привидениями: С того света"). Если честно, девушки выглядели как герлз-бэнд нулевых – этакий микс сексуальности и целомудрия. Порой казалось, что образ героини Сидни Суини писался для любителей взрослых видео с развратными школьницами, которых на самом деле играют гораздо старшие женщины.

Главного антагониста Иезекиэля Симса сыграл французский актер Тахар Рахим ("Мавританец", "Наполеон"), а Адам Скотт сыграл напарника Кассандры Бена Паркера (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Разрыв", "Большая маленькая ложь") – возможно, это один из самых харизматичных персонажей в фильме. Кстати, образ был вдохновлен тем самым дядей Беном – важным персонажем из комиксов о Человеке-пауке Питера Паркера.

Также свои небольшие роли получили Эмма Робертс (сериалы "Американская история ужасов", "Королевы крика"), сыгравшая сестру Бена Мэри Паркер, и Кэрри Бише ("Арго"), которой досталась роль матери главной героини.

О режиссере

Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон, наиболее известная работой над отдельными эпизодами сериалов "Герои", "Декстер", "Доктор Хаус", "Оранжевый – хит сезона", "Джессика Джонс", "Дурнушка" и многими другими.

"Мадам Паутина" стала для нее полноценным режиссерским дебютом, но вряд ли можно назвать его удачным.

Сцена после титров

За последние 15 лет Marvel и DC уже приучили зрителей к дополнительным сценам, которые появляются после титров. Впрочем, похоже, постепенно эта тенденция спадает. Если раньше сцены после титров в большинстве фильмов прямо указывали на следующие проекты серии – лучше всего это удалось воплотить в марвеловской "Саге бесконечности", то в последние годы их начали делать скорее комедийными. Яркий пример этому – недавние "Аквамен" или "Флэш".

Возможно, на это повлияло то, что сейчас жанр фильмов по комиксам переживает не лучшие времена, а потому студиям все труднее спрогнозировать – стоит ли дальше развивать какую-то сюжетную линию, или придетсявсе переписывать. Например, как это произошло в случае с "Вечными" – там были аж две сцены с намеком на появление новых персонажей в киновселенной Marvel, но теперь вообще неизвестно, будут ли у них когда-нибудь продолжения.

Реакция на фильм

Премьера "Мадам Паутины" состоялась 12 февраля 2024 года, и, к сожалению, судя по первым реакциям – лучшим на том событии были платья Дакоты Джонсон и Сидни Суини на красной дорожке. Западные критики не жалели гневных комментариев, называя фильм "позорным беспорядком" и "худшим фильмом по комиксам".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 17% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 29 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Наш вердикт

Трудно вспомнить, чтобы какой-то фильм по комиксам в течение последнего времени получал положительные отзывы, да еще и одновременно и среди критиков, и среди зрителей. К сожалению, в случае с "Мадам Паутиной" чуда также не произошло.

Фильмам из "Вселенной Человека-паука от Sony" вообще больше всего достается от критиков. В это трудно поверить, но 17% свежести для "Мадам Паутины" от критиков на Rotten Tomatoes – это еще не самое худшее. Так, "Морбиус" 2022 года с Джаредом Лето вообще сейчас имеет 15% одобрения от критиков, но аж 71% от зрителей. Между тем, "Веном" 2018 года имеет 30% от критиков и 80% отзрителей, а "Веном 2" 2021 года – 57% от критиков и 84% от зрителей. Как "Мадам Паутина" зайдет зрителям, узнаем совсем скоро – большой разрыв в оценках критиков и зрителей является довольно распространенным явлением в случае с фильмами по комиксам.

К "Мадам паутине" на самом деле действительно очень много вопросов – от слабенькой графики и сумбурного сюжета до образов героев. Картина получилась очень поверхностной, с кучей нелогичных моментов и отсутствием объяснения многих нюансов. Зрители так и не поняли, чем занимается главный антагонист, да и вообще ничего о нем не узнали. Между тем, Кассандра в течение длительного времени свободно ездит по всему штату на краденом такси без номеров – и у нее не возникает никаких проблем.

Вообще, такое впечатление, что фильм писали школьники – причем не один, а несколько, каждый свою часть. И, вероятно, главной целевой аудиторией фильма являются девочки-школьницы, которые еще живут в детских мечтах, а также люди, которым в принципе все равно что смотреть, и те, кто испытывает серьезную ностальгию по ранним нулевым.

В то же время должны констатировать – на каком-то этапе фильмы о супергероях начали слишком серьезно воспринимать, и именно поэтому мы видим сейчас вот такие разгромные реакции. А ведь в первую очередь это развлекательный контент, возможно, и не стоит от него требовать оскаровского уровня.

Да, возможно, критики слишком строги. Если бы это был какой-то очердной супергеройский сериал от The CW, возможно, все были бы менее требовательны к "Мадам Паутине". Однако это громкий проект с мощной промо-кампанией и бюджетом в 80 миллионов долларов, на который возлагаются определенные ожидания.

А мы, тем временем, уже начинаем волноваться за следующий фильм "Вселенной Человека-паука от Sony" – "Крейвена-охотника" с Аароном Тейлором-Джонсоном, который выйдет в конце августа 2024 года.

Общая оценка – 4,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко