Лента стала одной из самых скандальных в конкурсной программе.

Во Франции завершился 74-й международный Каннский кинофестиваль. Главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм "Титан" французского режиссера Жюлии Дюкорно.

Лента стала одной из самых скандальных в конкурсной программе. Фильм рассказывает о девушке, которая среди прочего занимается сексом с машинами, беременеет от них, а также жестоко убивает людей.

Вторую по значимости награду фестиваля - гран-при - получили сразу два проекта. Фильм финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть" и иранского режиссера Асгара Фархади "Герой".

Лучшим режиссером признали Леоса Каракса, снявшего ленту "Аннетт".

Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитрам" австралийского режиссера Джастина Курзеля. Приз за лучшую женскую роль получила Ренате Рейнсве за картину норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете".

Награду от судей разделили фильмы "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида.

Лучшим сценарием стала работа японского режиссера и сценариста Рюсуке Хамагути - "Сядь за руль моей машины".

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получил итальянский актер и режиссер Марко Беллоккьо.

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Автор: Катерина Комолова