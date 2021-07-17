Во Франции завершился 74-й международный Каннский кинофестиваль. Главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм "Титан" французского режиссера Жюлии Дюкорно.
And the Palme d’or winner is Julia DUCOURNAU for TITANE#Cannes2021#Awards#PalmedOr#TITANEpic.twitter.com/JHyqI8TUwx— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021
Лента стала одной из самых скандальных в конкурсной программе. Фильм рассказывает о девушке, которая среди прочего занимается сексом с машинами, беременеет от них, а также жестоко убивает людей.
Вторую по значимости награду фестиваля - гран-при - получили сразу два проекта. Фильм финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть" и иранского режиссера Асгара Фархади "Герой".
Лучшим режиссером признали Леоса Каракса, снявшего ленту "Аннетт".
Лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме "Нитрам" австралийского режиссера Джастина Курзеля. Приз за лучшую женскую роль получила Ренате Рейнсве за картину норвежского режиссера Йоакима Триера "Худший человек на свете".
Награду от судей разделили фильмы "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида.
Лучшим сценарием стала работа японского режиссера и сценариста Рюсуке Хамагути - "Сядь за руль моей машины".
Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получил итальянский актер и режиссер Марко Беллоккьо.
- Лента об украинской гимнастке получила награду на Каннском фестивале
- Что посмотреть на выходных: возвращение супергеройского боевика "Бросок кобры" и второй сезон "Теда Лассо"
- Фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил специальный приз жюри на Каннском кинофестивале
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram