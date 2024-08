Крое того, сервис показал первые кадры третьего сезона "Белого лотоса", а также приквелов "Игры престолов", "Дюны" и "Оно".

Стриминговый сервис HBO показал первые кадры из второго сезона постапокалиптического зомби-сериала "Последние из нас" (The Last of Us). Их можно увидеть на 1:17-1:40 минуте видеоанонса будущих проектов компании, которые выйдут в 2024-2025 году.

Одновременно стало известно, что новый сезон шоу "Последние из нас", снятого по одноименной культовой видеоигре, выйдет в 2025 году.

Также в этом ролике HBO показал новые кадры из многих других долгожданных сериалов, выход которых запланирован в ближайшие два года. Ниде перечисляем самые громкие из них.

Сериалы, которые выйдут в 2024 году:

"Пингвин" (The Penguin) – спин-офф фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза 2022 года с Колином Фарреллом в главной роли (полный трейлер). Премьера – 19 сентября 2024 года.

"Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy) – приквел "Дюны" с Эмили Уотсон в главной роли (полный трейлер). Премьера – ноябрь 2024 года.

"Монстры-коммандос" (Creature Commandos) – первый сериал в рамках медиафраншизы "Вселенная DC" от Джеймса Ганна. Сюжет расскажет о секретом отряде монстров, собранном Амандой Уоллер. Премьера – декабрь 2024 года.

Сериалы, которые выйдут в 2025 году:

3 сезон комедийной драмы "Белый лотос" (The White Lotus) – на этот раз события будут разворачиваться в Таиланде.

3 сезон комедийной драмы "И просто так..." (And Just Like That) – сиквела "Секса в большом городе".

"Дастер" (Duster) – новый криминальный триллер, в котором первая чернокожая женщина-агент ФБР объединится с водителем, скрывающимся от правосудия, чтобы остановить крупный преступный синдикат, действовавший на Юго-Западе США в 1972 году. Главную роль исполняет звезда "Остаться в живых" Джош Холлоуэй.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри" (It: Welcome to Derry) – приквел культового хоррора "Оно" по роману Стивена Кинга, в котором Билл Скарсгард вновь исполнит роль клоуна Пеннивайза.

"Рыцарь семи королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms) – еще один приквел "Игры престолов" по мотивам одноименного цикла повестей Джорджа Мартина.

Как сообщал УНИАН, ранее стао известно, что роль Эбби во втором сезоне сериала "Последние из нас" получила американская актриса Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", "Билет в рай", "Следующий гол – победный", сериал "Невероятное").

Именно этот персонаж, наряду с Элли (Бэлла Рамзи) из первой части, является основным игровым персонажем игры The Last of Us Part II, выпущенной в 2020 году. Через пять лет после финала первого сезона солдат Фронта освобождения Вашингтона Эбби жаждет смерти Джоэла Миллера (Педро Паскаль), чтобы отомстить ему за убийство ее отца.

