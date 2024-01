Персонаж Эбби, наряду с Элли из первой части, является основным игровым персонажем игры The Last of Us Part II.

Американская актриса Кейтлин Дивер получила роль Эбби во втором сезоне сериала "Последние из нас" (The Last of Us), снятого по мотивом одноименной видеоигры, сообщает Variety.

Персонаж Эбби, наряду с Элли (Бэлла Рамзи) из первой части, является основным игровым персонажем игры The Last of Us Part II, выпущенной в 2020 году. Через пять лет после финала первого сезона солдат Фронта освобождения Вашингтона Эбби жаждет смерти Джоэла Миллера (Педро Паскаль), чтобы отомстить тому за убийство ее отца.

Фанаты игры уже в курсе, чем это закончилось, а остальным спойлерить не будем. Тем не менее, ранее создатели сериала допускали, что во втором сезоне могут больше отступить от сюжета игры, чем в первом. Так, по словам Нила Дракманна, автора самой игры и снятого по ней сериала, сюжет второго сезона будет во многом следовать игре The Last of Us Part II, однако, скорее всего, на экранизацию этой части уйдет больше чем один сезон, ведь вторую часть игры он называет более сложной, с большим количеством флешбэков и новых персонажей.

В то же время во втором сезоне создатели шоу обещали зрителям больше экшна и больше инфицированных. Шоуранеры признаются, что сознательно уделили в первом сезоне экранизации больше внимания драматическим моментам, чтобы не превращать сериал в набор драк и убийств, как это было в процессе прохождения игры.

Также уже известно, что во втором сезоне вернутся персонажи Джоэла Миллера (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми Миллера (Габриэль Луна) и Марии (Рутина Уэсли).

Ожидается, что второй сезон сериала выйдет не раньше 2025 года – работу над ним приостанавливали из-за пятимесячной забастовки сценаристов США в 2023 году, и в итоге съемки еще даже не начались.

Кейтлин Дивер – биография

Нине 27-летняя актриса начала сниматься в кино с 2009 года, будучи ребенком, и на данный момент у нее довольно обширная фильмография. Начинала Дивер с эпизодических ролей в сериалах "Добиться или сломаться", "Американская семейка", "Частная практика" и "Менталист". Также в 2011 году она получила небольшие роли в фильмах "Очень плохая училка" с Кэмерон Диас и "Дж. Эдгар" с Леонардо Ди Каприо. Кроме того, с 2011 года у нее были постоянные роли в сериалах "Правосудие" и "Последний настоящий мужчина".

Позже ее фильмография пополнилась фильмами "Красивый мальчик" с Тимоти Шаламе, "Билет в рай" с Джулией Робертс и "Следующий гол – победный" с Майклом Фассбендером. Также она запомнилась по главной роли в мини-сериале "Невероятное" от Netflix, который вышел в 2019 году.

