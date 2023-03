Создатели сериала "Последние из нас" допускают, что у шоу будет больше 2 сезонов.

12 март 2023 года вышел заключительный эпизод 1 сезона хитового сериала HBO "Последние из нас" (The Last of Us), являющегося адаптацией одноименной видеоигры.

Как пишет Variety, с воскресной аудиторией в 8,2 миллиона человек, 9 эпизод популярного постапокалиптического драматического сериала побил собственный рекорд по количеству просмотров, и это несмотря на то, что финал был показан во время телетрансляции церемонии вручения премии "Оскар".

По данным HBO, аудитория экранизации The Last of Us за несколько недель выросла почти в половину, а общее количество просмотров первого сезона шоу достигло 30,4 миллиона. Таким образом сериал обошел "Дом дракона" с 29 миллионами просмотров. При этом "Последним из нас" еще прогнозируют увеличение количества просмотров за счет тех, кто ждал выхода всех серий.

Между тем, фанаты сериала уже вовсю гадают, чего же ждать от 2 сезона – шоу The Last of Us было официально продлено еще на середине 1 сезона.

Хотя пока что нет конкретных сроков начала съемок и даты выхода 2 сезона, создатели шоу Крейг Мейзин и Нил Дракманн все же пролили немного света на будущее сериала.

Так, по словам Дракманна, сюжет будет во многом следовать игре The Last of Us: Part II, которая вышла в 2020 году, спустя 7 лет после первой части. При этом он отметил, что, скорее всего, на экранизацию этой части уйдет больше чем один сезон, ведь вторую часть игры он называет более сложной, с большим количеством флешбэков и новых персонажей.

В то же время во 2 сезоне создатели шоу обещают зрителям больше экшна и больше инфицированных. Шоуранеры признаются, что сознательно уделили в экранизации больше внимания драматическим моментам, чтобы не превращать сериал в набор драк и убийств, как это бывает в процессе прохождения игры.

"Я не знаю, каково ваше окончательное количество убийств в типичном прохождении "Последних из нас", но оно точно измеряется трехзначным числом", – отметил Мейзин.

"Это намного больше, чем мы хотели бы для шоу", – добавил Дракманн.

Известно, что во втором сезоне вернутся персонажи Джоэла Миллера (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми Миллера (Габриэль Луна) и Марии (Рутина Уэсли).

Насколько строго продолжение будет следовать игре, пока неясно. Первый сезон во многом повторял сюжет игры, однако во второй игре, события которой разворачиваются через 5 лет после финала первой, есть сюжетные повороты, которые вряд ли понравятся многим фанатам сериала.

Сериал The Last of Us – что известно

Постапокалиптический сериал "Последние из нас" по одноименной видеоигре показывает мир через 20 лет после вспышки эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – жесткий контрабандист Джоэл Миллер, потерявший дочь в начале пандемии. Он берется перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни, чтобы ученые смогли синтезировать лекарство.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Игра престолов", "Чудо-женщина: 1984", "Kingsman: Золотое кольцо", "Невыносимая тяжесть огромного таланта") и Белла Рамзи ("Игра престолов", "Темные начала"). Также в сериале сыграли Гэбриэл Луна ("Матадор", "Терминатор: Темные судьбы", "Агенты "Щ.И.Т."), Сторм Рид ("Эйфория", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Пэм и Томми"), Рутина Уэсли ("Настоящя кровь") и другие. Кроме того, в шоу получили второстепенные роли Трой Бейкер и Эшли Джонсон, которые сыграли Джоэла и Элли в игре.

Шоуранерами проекта выступили Крейг Мезин, создавший сериал "Чернобыль", и Нил Дракманн, который является автором видеоигры The Last of Us.

Премьера 1 сезона сериала состоялась 15 января 2023 года, и вскоре он побил все рекорды по просмотрам. Также сериал получил положительные отзывы от критиков, его хорошо оценили как фанаты игры, так и те, кто никогда ее не проходил. Всего в 1 сезоне было 9 эпизодов, последний из которых вышел 12 марта 2023 года.

