Новый шедевр Мартина Скорсезе: обзор фильма "Убийцы цветочной луны"

19 октября 2023 года в украинский прокат вышел новый фильм культового Мартина Скорсезе с его бессменными фаворитами Робертом де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях – неовестерн "Убийцы цветочной луны", который критики уже успели окрестить шедевром. Чем же он так покорил их всех, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon).

О режиссере

80-летний Мартин Скорсезе абсолютно заслуженно является одним из лучших режиссеров современности, который даже спустя более шести десятков лет с момента выпуска своего первого фильма продолжает снимать актуальное и качественное кино. Именно он снял такую классику мирового кинематографа, как "Таксист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Цвет денег", "Последнее искушение Христа", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Ирландец" и многие другие. Его вклад в киноиндустрию действительно невозможно переоценить, и каждая его новая работа вызывает невероятный ажиотаж как среди критиков, так и среди киноманов.

И пусть в последнее время Скорсезе любит пожаловаться на реалии современного кино – и фильмы по комиксам Marvel он критикует, другие долгоиграющие франшизы он тоже не любит. Да и зрителям тоже порой от него достается – мол, не могут вдумчиво высидеть в кино более трех часов. Но, знаете, учитывая все творческое наследие Скорсезе, он имеет на это полное право, ведь и своим новым фильмом он доказал, что даже 3,5-часовая серьезная медленно раскручивающаяся драма может увлечь зрителя.

А еще Скорзесе за Украину – не забыл он упомянуть о важности поддержки нашей страны в борьбе с российским агрессором и во время представления "Убийц цветочной луны" в Каннах в мае 2023 года.

О чем новый фильм

Сюжет фильма основан на одноименном документальном романе журналиста Дэвида Гренна 2017 года, затрагивающем позорные страницы истории США, которые в течение длительного времени замалчивались.

События фильма, основанного на реальной истории, разворачиваются в 1920-х годах в индейском поселении Осадж в штате Оклахома. Индейское племя Осейджей в свое время пришло на эти земли и долгое время жило в нищете, пока здесь не нашли залежи нефти. Впрочем, Осейджи каким-то образом смогли провернуть все так, чтобы они оставались здесь настоящими хозяевами. По крайней мере так им казалось.

Местные индейцы довольно быстро переняли все блага западной цивилизации и "белый" образ жизни, постепенно стирая собственную идентичность – у них уже даже имена и фамилии были американские. Однако это не помогло им стать равными с колонизаторами.

И пока Осейджи жили своей комфортной жизнью, враг постепенно вытеснял их и забирал их собственность (а также их жизни). Коварный магнат Уильям Хейл разработал настоящую "многоходовочку", чтобы подгрести под себя все богатство индейцев – он на протяжении многих лет изображал из себя их настоящего друга, даже когда те начали умирать десятками при очень подозрительных обстоятельствах.

В центре сюжета фильма – семья чистокровных индианок, собственность которых особенно заинтересовала Хейла. Используя своих двух племянников – хладнокровного любимца Байрона и бесхребетного Эрнеста Баркхартов – этот харизматичный дедуля поставил себе целью свести всех пятерых женщин семейства в могилу, да таким образом, чтобы их имущество и права абсолютно легально попали в его руки.

Одновременно Хейл устранял на своем пути всех, кто пытался как-то вмешаться в ситуацию. Но даже когда дело о загадочных убийствах в Осадже дошло до ФБР, добиться справедливости для индейцев оказалось задачей не из простых.

Кто в главных ролях

Традиционно Скорсезе собрал в своем новом фильме сверхмощный актерский состав. Костяк сформировали Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо, которые уже неоднократно снимались в его фильмах. Так, первый снялся в кинохитах "Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино" и "Ирландец", а второй – в фильмах "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".

И оба они, как всегда, показали самый высокий уровень актерского мастерства. Коварный, хладнокровный, лицемерный Уильям Хейл в исполнении де Ниро вышел одновременно харизматичным и отталкивающим, так что зритель в восторге от персонажа и одновременно искренне ненавидит его и желает, чтобы он получил справедливое наказание.

Между тем, Эрнест Баркхарт в исполнении Ди Каприо в очередной раз доказывает, насколько он крутой актер, умеющий играть настоящих мерзавцев и больше отнюдь не являющийся заложником своих "слащавых" ролей из 90-х ("Титаник", "Ромео + Джульетта").

Прекрасно дополнила этот дуэт Лили Гладстон, которая стала настоящим открытием фильма. Ей досталась роль Молли Баркхарт – одной из дочерей семьи, на которую нацелились Хейл и Баркхарт. Актриса является коренной американкой – ее детство прошло в резервации индейского племени Черноногих в Монтане, и она действительно идеально подошла на эту роль, создав образ одновременно сильной и доверчивой женщины, на долю которой выпали тяжелые испытания.

Также стоит отметить игру Скотта Шеперда ("Шпионский мост", "Последние из нас") в роли Байрона Баркхарта – любимого племянника Хейла, который с энтузиазмом поддерживал план своего дяди.

Кроме того, сравнительно небольшие, но важные роли в фильме сыграли Джесси Племенс ("Власть пса", "Ирландец", "Любовь и смерть") и Брендан Фрейзер ("Кит", "Мумия"). Первый воплотил образ агента ФБР Тома Уайта, расследовавшего убийства в Осадже, а второй сыграл адвоката Хейла – Гамильтона.

В целом, весь каст у фильма чрезвычайно удачен – каждому актеру хочется верить. А еще в фильме собрано большое количество коренных индейцев, которые пока не столь масштабно представлены в американском кино.

Реакция на фильм

Премьера фильма "Убийцы цветочной луны" состоялась 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале, где он получил восторженные отзывы критиков.

Так, сейчас фильм имеет оценку 8,4 балла из 10 на IMDb, а на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic он получил 89 балл из 100 с пометкой must see от кинообозревателей, что соответствует характеристике "всеобщее признание", и 7,3 балла от широкой аудитории ("в целом положительные отзывы").

20 октября фильм официально вышел в мировой прокат, а после этого его выпустят на стриминговом сервисе Apple TV+, который, собственно, и является одним из заказчиков "Убийц цветочной луны".

Наш вердикт

"Убийцы цветочной луны" – это тот фильм, который обязательно стоит посмотреть в этом году, и который имеет все шансы серьезно впрячься в "оскаровскую" гонку.

У фильма интересная и важная история, затрагивающая серьезную проблему, о которой в США долгое время предпочитали не говорить – "Убийцы цветочной луны" в том числе восстанавливают историческую справедливость. Одновременно фильм затрагивает вопрос сохранения идентичности коренных народов, которая стирается жадными циничными колонизаторами.

При этом лента радует зрителей прекрасной актерской игрой, великолепной картинкой и музыкой.

Да, кому-то может показаться слишком медленным темп ленты и отпугнуть хронометраж почти 3,5 часа. Лента действительно развивается медленно, постепенно набирая обороты. Да, возможно будут неоправданы чьи-то ожидания – в фильме больше драмы и меньше детектива. Он скорее раскрывает трагедию народа и отдельных персонажей, почти не концентрируясь на самом расследовании ФБР, к которому зрителя подводят примерно 2/3 части фильма.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко