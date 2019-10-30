Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео)

В главных ролях снялись Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

В январе 2020 года в украинский прокат выйдет новый боевик Гая Ричи «Джентльмены» - с Мэттью Макконахи, Колином Фарреллом и Хью Грантом.

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Сегодня опубликовали его дублированный украиноязычный трейлер.

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.