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Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи (видео)

14:53, 30 октября 2019
Кино и музыка
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У фильма звездный актерский состав / скриншот

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Сегодня опубликовали его дублированный украиноязычный трейлер. 

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

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Теги: #фильмы#премьера