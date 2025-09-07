УНИАН делится впечатлениями о заключительной части франшизы "Заклятие".

4 сентября 2025 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд" (The Conjuring: Last Rites). Каким получилось финальное дело знаменитых исследователей паранормального Эда и Лорейн Уоррен, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 2013 году австралийский режиссер и настоящий мастер ужасов Джеймс Ван, который до этого уже успел запустить успешные хоррор-франшизы "Пила" и "Астрал", выпустил фильм "Заклятие", рассказывающий историю исследователей паранормального Эда и Лорейн Уоррен, которые спасали семью от проклятия.

Уоррены являются реальными людьми, которые были довольно известны в США в 1970-1980-х годах, а все фильмы франшизы "Заклятие" были сняты на основе реальных дел, которые они вели – и как бы вы скептически ни относились ко всему сверхъестественному, тем не менее, их исследования имели огромное значение для поп-культуры и послужили вдохновением для многих авторов.

Первый фильм серии был очень успешным в прокате, собрав кассу в более 300 миллионов долларов при бюджете 20 миллионов долларов. Не удивительно, что франшиза активно развивалась. Всего с тех пор вышло девять фильмов – три "Заклятия", три "Аннабель", две "Монахини" и еще один фильм вне основной линейки, "Проклятие Ла Йороны". Все они были хорошо восприняты зрителями и финансово успешными, хотя и не всегда высоко оценены критиками. "Последний обряд" стал девятым фильмом основной сюжетной линии и десятым для франшизы в целом.

Финальную часть франшизы снимал американец Майкл Чавес, который до этого поставил еще три фильма из вселенной "Заклятие" – "Проклятие Ла Йороны" (2019), "Заклятие 3: По велению дьявола" (2021) и "Монахиня 2" (2023).

Сам Джеймс Ван, снявший первые две части "Заклятия", здесь выступил как продюсер и автор идеи.

О чем новый фильм

Начало фильма возвращает зрителей в 1964 год, когда совсем юные Эд и Лорейн Уоррен берутся за свое первое дело. Впрочем, все идет совсем не по плану, и в результате они не завершают обряд, а вместо этого попадают в больницу – у Лорейн начинаются преждевременные роды. И хотя в процесс вмешивается загадочная демоническая сущность, их новорожденная дочь Джуди чудом выживает.

Основные же события "Заклятия 4" происходят в 1986 году, через пять лет после предыдущей части франшизы. После того как Эд перенес сердечный приступ во время работы над делом в "Заклятии 3", супруги отошли от дел и теперь по большей части читают лекции для совершенно не заинтересованной публики, периодически с ностальгией вспоминая былые времена.

В это время к ним приезжает уже взрослая Джуди, чтобы отпраздновать день рождения отца. И не сама, а вместе со своим парнем Тонни Сперой, которого Эд принимает очень прохладно. Одновременно Джуди, унаследовавшая дар предвидения от матери и всю жизнь пытавшаяся его подавлять, начинает видеть ужасные вещи.

Тем временем, в другом штате большую семью Смурл, вторая дочь которых только что прошла церемонию конфирмации, начинает терроризировать неизвестное зло. Однако пройдет еще много времени, полного ужаса, пока Уоррены не поймут, что это дело является для них личным.

Актеры и персонажи

Образы Эда и Лорейн Уоррен снова мастерски воплотили Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтс", "Соколиный глаз"). Оба актера очень харизматичны и являются настоящими профессионалами дела, поэтому способны на классе вытащить фильм.

В то же время роль их взрослой дочери Джуди воплотила британская актриса Миа Томлинсон (сериалы "Затерянное пиратское королевство", "Зверь должен умереть"), для которой это пока самая громкая работа в карьере.

Бен Харди ("Богемная рапсодия", "Люди Икс: Апокалипсис") сыграл жениха Джуди, а Бо Гэдсдон ("Здесь и сейчас", сериал "Корона"), Ребекка Калдер ("Юность", "Король Артур: Легенда меча", "Гнев человеческий"), Элиот Коуэн (сериалы "Корона", "Фундация"), Кила Лорд Кэссиди ("Чудо") воплотили образы членов семьи Смурл.

Появились на экране и несколько знакомых лиц из предыдущих частей – Шеннон Кук (сериалы "Сотня", "Ричер") снова сыграл ассистента Уорренов Дрю Томаса, Джон Бразертон ("Моя сумасшедшая семейка") повторил роль полицейского Брэда Гамильтона из первого фильма, а Стив Култер (франшиза "Астрал") в четвертый раз сыграл отца Гордона.

Были в фильме и еще ряд приятных камео для настоящих фанатов вселенной "Заклятия" – настоящие Джуди Уоррен и Тони Спера были среди гостей на вечеринке по случаю для рождения экранного Эда Уоррена, а ряд персонажей из предыдущих фильмов франшизы и ее создатель Джеймс Ван были среди гостей на свадьбе экранных Джуди и Тони.

Реакция на фильм

Первые показы фильма в кинотеатрах мира начались еще 3 сентября, однако в широкий прокат он попал с 5 сентября. И на этот момент он уже успел выйти в плюс – при бюджете в 55 миллионов долларов последняя часть "Заклятия" уже собрала более 81 миллиона долларов, и это уикенд еще не завершился.

Оценки же критиков колеблются от смешанных до положительных – особенно они хвалят технические аспекты и игру главных актеров.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 54 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

"Заклятие 4: Последний обряд" – в целом получился неплохим фильмом в общей атмосфере франшизы, но все же несколько слабее предыдущих частей. Одна из главных проблем заключается в том, что авторы чуть заигрались в своей попытке добавить в сюжет элемент семейной драмы (которую, правда, все же прекрасно вытягивали на классе Фармига и Уилсон).

Лента имеет хронометраж более двух часов и в какой-то момент начинает казаться немного затянутой. Все же слишком много времени уделено раскачке сюжета и семейным переживаниям в жизни самих Уорренов, настолько, что на сам ужас осталось мало времени. Да, здесь есть несколько пугающих моментов с качественными спецэффектами, которые заставляют зрителя содрогнуться, зал действительно сопереживает героям, но в то же время очень мало информации дано о самом демоне, который противостоит знаменитой семье борцов со зловещими сверхъестественными сущностями. А потому сюжет выглядит несколько недораскрытым.

Впрочем, поклонникам франшизы все же стоит посмотреть фильм, чтобы поставить логическую точку в этой истории и увидеть несколько приятных камео. И хотя создатели франшизы заявляют, что это конец, не следует исключать, что в случае кассового успеха франшиза может получить продолжение в виде еще одного спиноффа – оттолкнуться там точно есть от чего.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

