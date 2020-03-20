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Брат Билли Айлиш станцевал на крыше в клипе на свою песню

17:25, 20 марта 2020
Кино и музыка
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Ролик был снят одним дублем \ скриншот с видео

Брат Билли Айлиш, музыкант и автор песен Финнеас О’Коннелл, выступающий под сценическим псевдонимом Finneas, выпустил клип на свою песню Let’s Fall in Love for the Night.

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Композиция вошла в дебютный мини-альбом под названием Blood Harmony, который вышел в прошлом году. Finneas выпустил Blood Harmony спустя несколько лет продюсирования творчества Билли Айлиш, передает 112.ua.

Видеоролик был снят одним дублем режиссером Сэмом Беннеттом на крыше одного из зданий Лос-Анджелеса. В нем Finneas играет на гитаре и танцует.

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Теги: #клип