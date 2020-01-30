Билли Айлиш выступит на "Оскаре"

Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается.

После триумфа на "Грэмми" 18-летняя Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии "Оскар".

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Об этом сообщила Американская киноакадемия.

Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается. В соцсетях обсуждают, что она может исполнить свой хит bad guy, ставший саундтреком к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон и Марго Робби (у ленты три номинации, в том числе две актерские).

Как сообщал УНИАН, Билли Айлиш стала абсолютным триумфатором премии "Гремми", завоевав статуетки во всех основных номинациях.