Билли Айлиш выступит на "Оскаре"
11:37, 30 января 2020Кино и музыка
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Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается.
Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии "Оскар" / apple.com
После триумфа на "Грэмми" 18-летняя Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии "Оскар".
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Об этом сообщила Американская киноакадемия.
Какую песню исполнит Айлиш, не сообщается. В соцсетях обсуждают, что она может исполнить свой хит bad guy, ставший саундтреком к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон и Марго Робби (у ленты три номинации, в том числе две актерские).
Как сообщал УНИАН, Билли Айлиш стала абсолютным триумфатором премии "Гремми", завоевав статуетки во всех основных номинациях.
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