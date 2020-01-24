Билли Айлиш рассказала, что задумывалась о самоубийстве

18-летняя певица, недавно получившая сразу шесть номинаций на музыкальную премию «Грэмми», заявила, что успех и связанная с ним потеря некоторых друзей привели ее к депрессии.

Пока еще очень юная, но уже мегапопулярная певица Билли Айлиш рассказала о желании покончить с собой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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18-летняя певица, недавно получившая сразу шесть номинаций на музыкальную премию «Грэмми», заявила, что успех и связанная с ним потеря некоторых друзей привели ее к депрессии. «Я была так несчастна в прошлом году и так безрадостна. Не хочу сгущать краски, но я сомневалась, что доживу до 17», - поделилась артистка.

Она вспомнила, что однажды думала о суициде. «Я думаю о том случае в Берлине. Я была одна в своем отельном номере, и я помню, что там было окно. Боже, я помню, как плакала, потому что думала о том, как умру», - призналась Айлиш. Она пояснила, что не пошла на этот шаг из-за своих близких. В настоящее время исполнительница посещает психотерапевта.

Как сообщал УНИАН, Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы.