Триумф на "Грэмми": Билли Айлиш победила во всех основных номинациях (фоторепортаж)
В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми".
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Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.
Американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей этой церемонии вручения премии "Грэмми", завоевав награды во всех четырех основных номинациях: "Альбом года" - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, "Запись года", "Песня года" - Bad Guy и "Лучший новый артист".
Кто получил "Грэмми" в 2020 году:
"Запись года" - Билли Айлиш
"Песня года" - Bad Guy, Билли Айлиш
"Лучший новый артист" - Билли Айлиш
"Альбом года"- When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
"Лучшее вокальное поп-исполнение" - Лиззо, Truth Hurts
"Лучшее рок-выступление" - This Land, Гари Кларк — младший
"Лучшая рок-композиция" - This Land, Гари Кларк — младший
"Лучший рок-альбом" - Social Cues, Cage The Elephant
"Лучший альтернативный альбом" - Father of the Bride, Vampire Weekend
"Лучший городской или современный альбом" - Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
"Лучшее традиционное R&B-выступление" - Jerome, Лиззо
"Лучшее R&B-выступление" - Come Home, Anderson .Paak, André 3000
"Лучший R&B-альбом" - Ventura, Anderson .Paak
"Лучшая R&B-песня" - Say So, PJ Morton, JoJo
"Лучшее рэп-выступление" - Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
"Лучший рэп-альбом" - Igor, Tyler, The Creator
"Лучшая рэп-песня" - A Lot, 21 Savage
"Лучшее музыкальное видео" - Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
"Лучшая танцевальная запись", "Лучший электронный альбом" - The Chemical Brothers
"Лучший саундтрек" - Хильдур Гуднадоуттир (сериал "Чернобыль")
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