Триумф на "Грэмми": Билли Айлиш победила во всех основных номинациях (фоторепортаж)

Также дебютная пластинка Билли Айлиш была признана «Лучшим поп-альбомом».

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми".

Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.

Американская певица Билли Айлиш стала главной победительницей этой церемонии вручения премии "Грэмми", завоевав награды во всех четырех основных номинациях: "Альбом года" - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, "Запись года", "Песня года" - Bad Guy и "Лучший новый артист".

Кто получил "Грэмми" в 2020 году:

"Запись года" - Билли Айлиш

"Песня года" - Bad Guy, Билли Айлиш

"Лучший новый артист" - Билли Айлиш

"Альбом года"- When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

"Лучшее вокальное поп-исполнение" - Лиззо, Truth Hurts

"Лучшее рок-выступление" - This Land, Гари Кларк — младший

"Лучшая рок-композиция" - This Land, Гари Кларк — младший

"Лучший рок-альбом" - Social Cues, Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом" - Father of the Bride, Vampire Weekend

"Лучший городской или современный альбом" - Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

"Лучшее традиционное R&B-выступление" - Jerome, Лиззо

"Лучшее R&B-выступление" - Come Home, Anderson .Paak, André 3000

"Лучший R&B-альбом" - Ventura, Anderson .Paak

"Лучшая R&B-песня" - Say So, PJ Morton, JoJo

"Лучшее рэп-выступление" - Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Лучший рэп-альбом" - Igor, Tyler, The Creator

"Лучшая рэп-песня" - A Lot, 21 Savage

"Лучшее музыкальное видео" - Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучшая танцевальная запись", "Лучший электронный альбом" - The Chemical Brothers

"Лучший саундтрек" - Хильдур Гуднадоуттир (сериал "Чернобыль")

"Лучший музыкальный фильм" - Homecoming Бейонсе

"Лучший альбом разговорного жанра" - бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров Becoming