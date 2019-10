Селена Гомес после долгого перерыва выпустила второй клип за два дня (видео)

В клипе на песню Lose You To Love Me она намекнула на отношения с коллегой по цеху Джастином Бибером.

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила вторую новую работу за неделю. Ранее вышел черно-белый клип на новую песню Lose You to Love Me, а спустя день артистка презентовала музыкальное видео на композицию Look At Her Now.

"Я была так взволнована, чтобы выпустить две песни подряд и удивить своих поклонников! Это напоминание о том, что вы можете расти независимо от того, какие вызовы преподносит жизнь", - отметила Гомес.

Режиссером клипа, как и предыдущего, выступила Софи Мюллер.

А в клипе на песню Lose You To Love Me она намекнула на отношения с коллегой по цеху Джастином Бибером, роман которых длился многие годы. Об этом сообщило издание Mirror в четверг, 24 октября.

После появления в YouTube соответствующего видео молодая жена артиста Хейли Бибер опубликовала в Instagram Stories скриншот своего аудиоплеера с песней "I'll Kill You" ("Я убью тебя") Саммер Уолкер. Подписчики сразу же обратили внимание на название музыкальной композиции и решили, что это реакция на клип Гомес.