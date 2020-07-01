Сочное и ароматное мясо: как приготовить блюдо в мультиварке
Блюда из мяса, приготовленные в мультиварке, – очень популярны.
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Главное преимущество такого приготовления заключается в том, что все продукты, которые прошли длительную термообработку, сохраняют свои полезные свойства.
Мясо в мультиварке получается нежным и сочным, а блюда на его основе – ароматными и вкусными. Свинина, говядина, баранина, курятина, крольчатина или индюшатина превратятся в изысканные блюда, от которых будут в восторге и вся семья, и гости, собравшиеся за праздничным столом.
Жаркое по-домашнему в мультиварке
- Свинина - 600 г
- Картошка средняя - 8 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Сметана - 2 ст. л
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Лавровый лист - 2 шт.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Вода - 160-180 мл
Порезать лук и морковь. Кубиками нарезать картофель. Мясо порезать небольшими кусочками.
В чашу мультиварки налить растительное масло и обжаривать лук и морковь в режиме "Выпечка" 15 минут с открытой крышкой.
Добавить мясо и жарить до тех пор, пока оно не посветлеет. Периодически хорошо перемешивать.
Добавить картофель и залить все водой, смешанной с томатной пастой и сметаной. Положить лавровый лист, полить и перчить по вкусу. Переключить в режим "Тушение" на 1 час. После окончания времени, перемешать и подавать к столу.
Говяжий гуляш в мультиварке
- Говядина (лопатка или почечная часть) - 800 г
- Кефир - 200 мл
- Помидоры - 150 г
- Морковь - 200 г
- Лук репчатый -150 г
- Чеснок - 2 зуб.
- Мука - 2 ст.л.
- Масло подсолнечное - 20 г
- Паприка молотая - 1 ст.л.
- Перец черный молотый - 1 ч.л.
- Соль - 1 ч.л.
Помыть и высушить мясо. Нарезать говядину одинаковыми небольшими брусочками поперек волокон. Обвалять кусочки говядины в муке.
Разогреть в мультиварке на режиме "Жарка" растительное масло, обжаривать мясо в течение 20-25 минут.
Очистить и нарезать овощи. Лук нарежьте кубиками.
Морковь измельчить одинаковыми брусочками. Чеснок подавить и порубить ножом.
После того, как мясо обжарится и немного испарится сок, добавить в мультиварку измельченные овощи и готовить в режиме "Жарка" еще 10 минут.
Затем добавить соль, перец черный и красный перец. Перемешать, чтобы ингредиенты смешались друг с другом. Сразу же добавить кефир и свежие помидоры. Включить режим "Тушение" и варить гуляш еще 1-1,5 часа.
На гарнир к гуляшу прекрасно подойдет картофель, гречневая каша или макаронные изделия.
Свинина в фольге в мультиварке
- Свинина - 800 г
- Морковь - 1 шт.
- Вино белое - 100 г
- Чеснок - 1 шт.
- Специи - по вкусу
Свинину замариновать в вине со специями. Сделать на мясе надрезы и обильно посыпать его специями.
Куски фольги сложить крест накрест. В центр выложить порезанную морковь и чеснок, на них выложить мясо. Завернуть свинину в фольгу и положить в мультиварку. В режиме "Выпечка" запекать мясо в течение 90 минут.
Курятина в кисло-сладком соусе в мультиварке
- Курятина - 500 г
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Яблоки - 1 шт.
- Соль - по вкусу
Для соуса
- Кетчуп - 1 ст.л.
- Мед - 1 ст.л.
- Соевый соус - 1 ст.л.
- Горчица - 1 ст.л.
Курицу разрубить на куски. Налить растительное масло в кастрюлю от мультиварки, выложить туда курицу, обжарить 15 минут с одной стороны, поставив на режим "Выпечка".
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Перевернуть кусочки, посолить и выложить порезанное на небольшие кусочки яблоко. Продолжать обжаривать еще 25 минут (до сигнала).
Тем временем приготовить соус, смешав все ингредиенты.
Полить курицу соусом. Выставить программу "Плов" и готовить до сигнала. Во время подачи блюда курятину еще полить соусом.
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