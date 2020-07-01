Сочное и ароматное мясо: как приготовить блюдо в мультиварке

Свинина или любое другое мясо в мультиварке получается нежным и очень вкусным.

Блюда из мяса, приготовленные в мультиварке, – очень популярны.

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Главное преимущество такого приготовления заключается в том, что все продукты, которые прошли длительную термообработку, сохраняют свои полезные свойства.

Мясо в мультиварке получается нежным и сочным, а блюда на его основе – ароматными и вкусными. Свинина, говядина, баранина, курятина, крольчатина или индюшатина превратятся в изысканные блюда, от которых будут в восторге и вся семья, и гости, собравшиеся за праздничным столом.

Жаркое по-домашнему в мультиварке

Свинина - 600 г

Картошка средняя - 8 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Томатная паста - 2 ст. л.

Сметана - 2 ст. л

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Масло растительное - 1 ст. л.

Вода - 160-180 мл

Порезать лук и морковь. Кубиками нарезать картофель. Мясо порезать небольшими кусочками.

В чашу мультиварки налить растительное масло и обжаривать лук и морковь в режиме "Выпечка" 15 минут с открытой крышкой.

Добавить мясо и жарить до тех пор, пока оно не посветлеет. Периодически хорошо перемешивать.

Добавить картофель и залить все водой, смешанной с томатной пастой и сметаной. Положить лавровый лист, полить и перчить по вкусу. Переключить в режим "Тушение" на 1 час. После окончания времени, перемешать и подавать к столу.

Говяжий гуляш в мультиварке

Говядина (лопатка или почечная часть) - 800 г

Кефир - 200 мл

Помидоры - 150 г

Морковь - 200 г

Лук репчатый -150 г

Чеснок - 2 зуб.

Мука - 2 ст.л.

Масло подсолнечное - 20 г

Паприка молотая - 1 ст.л.

Перец черный молотый - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Помыть и высушить мясо. Нарезать говядину одинаковыми небольшими брусочками поперек волокон. Обвалять кусочки говядины в муке.

Разогреть в мультиварке на режиме "Жарка" растительное масло, обжаривать мясо в течение 20-25 минут.

Очистить и нарезать овощи. Лук нарежьте кубиками.

Морковь измельчить одинаковыми брусочками. Чеснок подавить и порубить ножом.

После того, как мясо обжарится и немного испарится сок, добавить в мультиварку измельченные овощи и готовить в режиме "Жарка" еще 10 минут.

Затем добавить соль, перец черный и красный перец. Перемешать, чтобы ингредиенты смешались друг с другом. Сразу же добавить кефир и свежие помидоры. Включить режим "Тушение" и варить гуляш еще 1-1,5 часа.

На гарнир к гуляшу прекрасно подойдет картофель, гречневая каша или макаронные изделия.

Свинина в фольге в мультиварке

Свинина - 800 г

Морковь - 1 шт.

Вино белое - 100 г

Чеснок - 1 шт.

Специи - по вкусу

Свинину замариновать в вине со специями. Сделать на мясе надрезы и обильно посыпать его специями.

Куски фольги сложить крест накрест. В центр выложить порезанную морковь и чеснок, на них выложить мясо. Завернуть свинину в фольгу и положить в мультиварку. В режиме "Выпечка" запекать мясо в течение 90 минут.

Курятина в кисло-сладком соусе в мультиварке

Курятина - 500 г

Растительное масло - 1 ст.л.

Яблоки - 1 шт.

Соль - по вкусу

Для соуса

Кетчуп - 1 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Соевый соус - 1 ст.л.

Горчица - 1 ст.л.

Курицу разрубить на куски. Налить растительное масло в кастрюлю от мультиварки, выложить туда курицу, обжарить 15 минут с одной стороны, поставив на режим "Выпечка".

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Перевернуть кусочки, посолить и выложить порезанное на небольшие кусочки яблоко. Продолжать обжаривать еще 25 минут (до сигнала).

Тем временем приготовить соус, смешав все ингредиенты.

Полить курицу соусом. Выставить программу "Плов" и готовить до сигнала. Во время подачи блюда курятину еще полить соусом.

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