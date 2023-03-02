2 марта отмечают Международный день спички. Почему выбрали именно эту дату - неизвестно, но каждый согласится с тем, что спички во все времена были одной из самых незаменимых вещей в нашей жизни. Следовательно - заслужили.
Ранее мы рассказывали, для чего втыкать спички в горшок с цветами - что из этого получится.
Откуда пошло слово спичка - история деревянной палочки
Прототипы спичек появились еще в средневековом Китае - об этом упоминается в текстах XIII-XIV веков. В Европе первая спичка появилась в 1805 году - тогда французский химик Жан Шансель продемонстрировал первые самозажигающиеся деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари. Такую спичку зажигали с помощью линзы на солнце, а когда солнца не было, использовали маленькую каплю концентрата серной кислоты. Эти спички были ужасно дорогими и плюс ко всему опасными: серная кислота при воспламенении головки могла разбрызгаться и вызывать серьезные химические ожоги.
Спичка длиной 6-7 см, которую можно было чиркнуть, появилась в 1826 году благодаря англичанину Джону Уокеру. Их продавали в комплекте с наждачной бумагой. В 1830 году французский ученый Шарль Сориа придумал добавить в головку спички белый фосфор - это позволило зажигать ее о любую шероховатую поверхность. Но, увы, это вещество оказалось чрезвычайно токсично - работники заводов по производству спичек умирали от отравления, а самоубийцы специально глотали головки спичек. В 1855 году шведскому химику Йохану Лундстрему пришло в голову заменить опасный белый фосфор на безопасный красный. Спички стали называть шведскими, и это те спички, которыми мы пользуемся по сей день.
Сейчас спички не содержат соединений серы и хлора - вместо них используются парафины и бесхлорные окислители. Свое название спички получили от слова "спица" - то есть, заострённая деревянная палочка, заноза.
10 фактов о спичках
Мы собрали несколько интересных фактов о спичках:
- Изначально производство спичек было ручным - автоматическая машина по производству спичек появилась в 1888 году.
- Первые коробки для спичек делали из металла, этикеток на них не было, а название производителя штамповали на крышке. Коробок для спичек, которым мы пользуемся сейчас, придумал в 1889 году Джошуа Пуси из Филадельфии (США).
Спички делают в основном из осины, но материалом для спичечной палочки может также служить воск или картон. Есть спички, которые могут зажечься, если их потереть о любую поверхность, не обязательно о коробок.
- В состав спичечной головки входит сера, бертолетова соль, хромпик, пиролюзит, цинковые белила, железный сурик, клей, молотое стекло.
- Цвет серы спичек никак не влияет на их горение.
- Головка спички способна нагреваться до температуры 1500°С.
- Вес стандартной современной спички 0,09 грамма, а коробком можно пользоваться как линейкой - его длина ровно 5 см.
- Всего в мире насчитывается более 100 видов спичек. Среди них есть охотничьи спички (устойчивые к ветру и дождю), термические (горят с более высокой температурой), каминные (длинные), сигаретные, сигнальные (имеют цветное пламя), а также декоративные.
- Спичка, брошенная в море, разлагается только через 6 месяцев.
- Спичка может спасти жизнь: если ею прижечь укус от ядовитого степного паука (Каракурта) не позднее, чем через 2 минуты после укуса, то яд не проникнет в кровь.
А еще в мире есть несколько музеев, коллекции которых посвящены именно спичкам - в Швеции, Швейцарии, Германии и соседней Польше.