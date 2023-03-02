Откуда пошло слово спичка, сколько она весит и как может спасти жизнь.

2 марта отмечают Международный день спички. Почему выбрали именно эту дату - неизвестно, но каждый согласится с тем, что спички во все времена были одной из самых незаменимых вещей в нашей жизни. Следовательно - заслужили.

Ранее мы рассказывали, для чего втыкать спички в горшок с цветами - что из этого получится.

Откуда пошло слово спичка - история деревянной палочки

Прототипы спичек появились еще в средневековом Китае - об этом упоминается в текстах XIII-XIV веков. В Европе первая спичка появилась в 1805 году - тогда французский химик Жан Шансель продемонстрировал первые самозажигающиеся деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари. Такую спичку зажигали с помощью линзы на солнце, а когда солнца не было, использовали маленькую каплю концентрата серной кислоты. Эти спички были ужасно дорогими и плюс ко всему опасными: серная кислота при воспламенении головки могла разбрызгаться и вызывать серьезные химические ожоги.

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Спичка длиной 6-7 см, которую можно было чиркнуть, появилась в 1826 году благодаря англичанину Джону Уокеру. Их продавали в комплекте с наждачной бумагой. В 1830 году французский ученый Шарль Сориа придумал добавить в головку спички белый фосфор - это позволило зажигать ее о любую шероховатую поверхность. Но, увы, это вещество оказалось чрезвычайно токсично - работники заводов по производству спичек умирали от отравления, а самоубийцы специально глотали головки спичек. В 1855 году шведскому химику Йохану Лундстрему пришло в голову заменить опасный белый фосфор на безопасный красный. Спички стали называть шведскими, и это те спички, которыми мы пользуемся по сей день.

Сейчас спички не содержат соединений серы и хлора - вместо них используются парафины и бесхлорные окислители. Свое название спички получили от слова "спица" - то есть, заострённая деревянная палочка, заноза.

10 фактов о спичках

Мы собрали несколько интересных фактов о спичках:

Изначально производство спичек было ручным - автоматическая машина по производству спичек появилась в 1888 году.

Первые коробки для спичек делали из металла, этикеток на них не было, а название производителя штамповали на крышке. Коробок для спичек, которым мы пользуемся сейчас, придумал в 1889 году Джошуа Пуси из Филадельфии (США).

Спички делают в основном из осины, но материалом для спичечной палочки может также служить воск или картон. Есть спички, которые могут зажечься, если их потереть о любую поверхность, не обязательно о коробок.

В состав спичечной головки входит сера, бертолетова соль, хромпик, пиролюзит, цинковые белила, железный сурик, клей, молотое стекло.

Цвет серы спичек никак не влияет на их горение.

Головка спички способна нагреваться до температуры 1500°С.

Вес стандартной современной спички 0,09 грамма, а коробком можно пользоваться как линейкой - его длина ровно 5 см.

Всего в мире насчитывается более 100 видов спичек. Среди них есть охотничьи спички (устойчивые к ветру и дождю), термические (горят с более высокой температурой), каминные (длинные), сигаретные, сигнальные (имеют цветное пламя), а также декоративные.

Спичка, брошенная в море, разлагается только через 6 месяцев.

Спичка может спасти жизнь: если ею прижечь укус от ядовитого степного паука (Каракурта) не позднее, чем через 2 минуты после укуса, то яд не проникнет в кровь.

А еще в мире есть несколько музеев, коллекции которых посвящены именно спичкам - в Швеции, Швейцарии, Германии и соседней Польше.

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