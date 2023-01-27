Читайте на УНИАН детали лайфхака со спичками. Этот нехитрый лайфхак точно спас не одно комнатное растение в каждом доме.

Комнатные растения - страсть многих женщин. Они создают особую атмосферу и уют в доме, но иногда уход за ними требует некоторых знаний. Лайфхаков на эту тему множество, но знаете ли вы, что несколько спичек могут реально спасти ваше растение?

Ранее мы писали, как поливать комнатные растения зимой, а сегодня расскажем, для чего втыкать спички в горшки с растениями.

Грустно наблюдать, как любимый цветок стремительно умирает. Причин может быть множество, но иногда даже специальные средства ухода бессильны. Опытные хозяйки знают, что отживить растение помогут народные методы, в частности несколько спичек.

Видео дня

Спички в горшках с растениями - как работает лайфхак

В головках спичек содержится сера, которая поддерживает жизнедеятельность растений, а также убивает паразитов и бактерий. Кроме того, сера является превосходным удобрением для цветов, поэтому действует комплексно.

Как спасти комнатное растение от паразитов спичками - советы

Особенно опасным для комнатных растений является межсезонный переход. Тогда в почве могут активизироваться паразиты, которые пассивно жили там в зимний период. Они повреждают корешки или луковицу цветка.

Чтобы избавиться от вредителей, нужно втыкать спички в горшки с комнатными растениями. Процесс довольно примитивный - воткните в грунт 10-15 спичек головками вниз. Через три дня проверьте, осталась ли сера. Если нет - повторите процедуру.

Спички необходимо втыкать в горшки с растениями до тех пор, пока сера на головках не перестанет исчезать.

Как избавиться от мошек в цветах с помощью спичек

Довольно часто в период пышного цветения комнатных цветов им донимает мошка. Она способна быстро размножаться и уничтожать растение за считанные дни. Именно поэтому женщины быстро ищут способ, как избавиться от мошек в комнатных цветах. Для этого необходимо воткнуть в почву 10 спичек серой вниз после полива растения. За 2-3 дня повторите процедуру. Серая губительно действует на мошки и их личинки. Эффект этого лайфхака вы увидите практически сразу.

Вас также могут заинтересовать новости: