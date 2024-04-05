6 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Евтихия, архиепископа Константинопольского. Также в этот день - поминальная суббота третьей седмицы Великого поста. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 6 апреля по старому стилю.
6 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
6 апреля по новому стилю (19 апреля по старому) - день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Евтихий жил в VI веке. Родился он во Фригии (Малая Азия). Обучал его дед-священник, а затем Евтихий отправился изучать богословие в Константинополь.
Позже он принял монашеский постриг, а спустя время стал архимандритом всех монастырей в области Аманасия. В 552 году Евтихия возвели на патриарший престол. Будучи патриархом, он созвал Пятый Вселенский Собор и еще раз осудил на нем все ереси.
Но в скором времени империю всколыхнуло новое лжеучение - его последователи считали, что плоть Христова до Его смерти была нетленной. Святитель Евтихий изобличил эту ересь, но лжеучение поддержал император Юстиниан. Он разгневался и лишил святителя сана патриарха. Евтихия отправили в ссылку, где он продолжал неустанно молиться - по его молитвам не раз совершались чудеса и исцеления. Лишь спустя 12 лет святитель снова вернулся на престол и был патриархом до самой смерти.
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6 апреля 2024 года по новому и по старому стилю (даты одинаковы, так как зависят от дат поста) проходит родительская суббота третьей седмицы (недели) Великого поста. Это особый поминальный день в церкви, когда молятся за упокой ушедших родственников и близких.
Праздник 6 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Захарии Печерского, постника.
О чем говорят приметы на 6 апреля
В народном календаре 6 апреля - праздник Евтихий Тихий. По приметам дня судят об урожае и какими будут весна и лето:
- утром туман - до конца апреля будет сухая погода;
- яркое солнце с утра - похолодает;
- день тихий и безветренный - будет богатый урожай гороха;
- тихая погода - к хорошему урожаю зерновых и овощей;
- клен сок пустил - установится теплая погода и весной, и летом.
В этот день принято белить яблони и подпирать ветки деревьев.
Что можно делать 6 апреля
Святому Евтихию молятся о своем физическом и душевном здоровье, а также близких людей. Также 6 апреля, в третью субботу Великого поста, в церкви проходят поминальные службы, на которых молятся за упокой родственников и близких. В этот день хорошо пойти в храм, отнести панахидку, посетить могилы умерших, а если нет такой возможности, то помолиться за их упокой дома. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища с маслом.
Также 6 апреля можно идти на рыбалку - считается, что в это время хорошо ловится окунь.
Что нельзя делать 6 апреля
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи. Не следует говорить плохо об умерших, поминать их алкоголем, устраивать пышные поминки.
По народным приметам в этот день нельзя обламывать или обрезать яблони, а также рубить березу - это не к добру.
6 апреля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евтихий, Мефодий.
Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.