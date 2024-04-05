Какой церковный праздник отмечают 6 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

6 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого Евтихия, архиепископа Константинопольского. Также в этот день - поминальная суббота третьей седмицы Великого поста. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 6 апреля по старому стилю.

6 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 апреля по новому стилю (19 апреля по старому) - день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Евтихий жил в VI веке. Родился он во Фригии (Малая Азия). Обучал его дед-священник, а затем Евтихий отправился изучать богословие в Константинополь.

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Позже он принял монашеский постриг, а спустя время стал архимандритом всех монастырей в области Аманасия. В 552 году Евтихия возвели на патриарший престол. Будучи патриархом, он созвал Пятый Вселенский Собор и еще раз осудил на нем все ереси.

Но в скором времени империю всколыхнуло новое лжеучение - его последователи считали, что плоть Христова до Его смерти была нетленной. Святитель Евтихий изобличил эту ересь, но лжеучение поддержал император Юстиниан. Он разгневался и лишил святителя сана патриарха. Евтихия отправили в ссылку, где он продолжал неустанно молиться - по его молитвам не раз совершались чудеса и исцеления. Лишь спустя 12 лет святитель снова вернулся на престол и был патриархом до самой смерти.

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6 апреля 2024 года по новому и по старому стилю (даты одинаковы, так как зависят от дат поста) проходит родительская суббота третьей седмицы (недели) Великого поста. Это особый поминальный день в церкви, когда молятся за упокой ушедших родственников и близких.

Праздник 6 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Захарии Печерского, постника.

О чем говорят приметы на 6 апреля

В народном календаре 6 апреля - праздник Евтихий Тихий. По приметам дня судят об урожае и какими будут весна и лето:

утром туман - до конца апреля будет сухая погода;

яркое солнце с утра - похолодает;

день тихий и безветренный - будет богатый урожай гороха;

тихая погода - к хорошему урожаю зерновых и овощей;

клен сок пустил - установится теплая погода и весной, и летом.

В этот день принято белить яблони и подпирать ветки деревьев.

Что можно делать 6 апреля

Святому Евтихию молятся о своем физическом и душевном здоровье, а также близких людей. Также 6 апреля, в третью субботу Великого поста, в церкви проходят поминальные службы, на которых молятся за упокой родственников и близких. В этот день хорошо пойти в храм, отнести панахидку, посетить могилы умерших, а если нет такой возможности, то помолиться за их упокой дома. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища с маслом.

Также 6 апреля можно идти на рыбалку - считается, что в это время хорошо ловится окунь.

Что нельзя делать 6 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи. Не следует говорить плохо об умерших, поминать их алкоголем, устраивать пышные поминки.

По народным приметам в этот день нельзя обламывать или обрезать яблони, а также рубить березу - это не к добру.

6 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Евтихий, Мефодий.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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