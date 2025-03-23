Какой церковный праздник отмечают верующие 24 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 марта по новому церковному календарю отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают Захарию Печерского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 марта (6 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Захарии Печерского, постника, и предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы.

Видео дня

Преподобный Захария жил в XII-XIV веках и был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Дальних пещерах. Свое имя - постник - Захария получил, так как соблюдал чрезвычайно строгий пост. Иной раз он ел лишь после заката солнца и только одну траву.

Прославился преподобный тем, что молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека. Благодаря своей праведной жизни он также мог видеть ангелов.

Святые мощи Захарии покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

***

Накануне некоторых важных праздников Церковь отмечает предпразднство, которое длится от 1 до 5 дней. На службах в это время на богослужении начинают читать молитвословия и песнопения.

Благовещение Пресвятой Богородицы также имеет предпразднство. В этот день в храмах читают праздничный тропарь, а само событие пропитано радостью и благоговением. Слово "Благовещение" означает добрая, радостная весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти.

Какой церковный праздник 24 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителей Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 марта

В народе календаре 24 марта - праздник Артемон-дери полоз, который назвали так в честь святого Артемия Селевского, память которого тоже совершается в этот день.

Приметы дня говорят о погоде в дальнейшем:

день теплый - весна будет погожей и лето наступит скоро;

жаворонок поет - к теплу, а если зяблик - то к холоду;

выпала роса - будет урожай проса, а если снег пошел, то урожай гречки.

Считается также, что если ночь в этот день теплая,то весна будет дружная.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 24 марта не следует сквернословить, ругаться, сплетничать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день нужно придерживаться сухоядения. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: после обеда этого дня не следует тяжело работать, убирать, стирать, шить - это считается грехом. Нельзя обижать кого-либо - ни людей, ни животных. В этот день не ходят в гости и не принимают гостей.

Что можно делать 24 марта

В православный праздник сегодня вечером верующие идут в храм, чтобы попросить у Девы Марии покровительства и прощения. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома или в другом месте. Главное - это искренняя молитва.

Существует народный обычай дня: перед тем, как идти в церковь, нужно всей семьей трижды обойти дом с молитвой - считается, что так можно защитить его от недоброго. Также накануне Благовещения делают уборку в доме и заканчивают все неотложные дела. Раньше в этот день по традиции разжигали костер, в котором сжигали все ненужное - считалось, чем выше пламя костра, тем сильнее защита от нечисти.

Кто отмечает день ангела 24 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артемий, Владимир, Пётр, Степан, Яков.

По старому стилю день ангела у Василия, Ивана, Георгия, Ефима, Софрония.

Вас также могут заинтересовать новости: