Узнайте самые интересные факты о сегодняшнем дне и запомните, чего нельзя делать.

Сегодняшняя дата известна несколькими торжествами и народными обычаями. Мы рассказали, какой праздник 6 апреля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и какие приметы погоды есть об этом дне.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти архиепископа Евтихия Константинопольского, святителя Мефодия Моравского и преподобную Марию Египетскую. По старому календарю верующие чтят преподобного Захария Печерского.

Ранее мы рассказывали подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День геолога. Мы чествуем специалистов, которые исследуют поверхность Земли, разрабатывают методы добычи полезных ископаемых и помогают создавать современные карты. Праздник установлен в 1995 году и наступает в первое воскресенье апреля.

В этот день родились такие выдающиеся украинские деятели: астроном Александр Орлов, поэт Степан Кривенький, бандурист Эдуард Драч, певица Ирина Билык, певец Александр Сидоренко.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 6 апреля праздник Международный день спорта на благо развития и мира. Его цель - провозглашение важности спортивных соревнований для объединения людей и общего процветания.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день настольного тенниса, День тромбона, День асексуальности, День карбонары, День мультфильмов.

Из мировых знаменитостей родились 6 апреля художники Рафаэль Санти, Гюстав Моро и Джон Вотерхаус, писатель Девид Вудард, биолог Джеймс Уотсон, биохимик Эдмонд Фишер, кинорежиссер Барри Левинсон, музыкант Боб Марли.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Евтихий Тихий. В давние времена 6 апреля начинался период оттепели и таяния снега. День считается удачным для работы в саду, побелки деревьев, высаживания саженцев. А у рыбалок успешно пройдет рыбная ловля на окуня.

В этот день принято читать молитвы о здоровье, как своем, так и близких людей.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя рубить деревья, ломать ветки, мусорить в лесу и в целом вредить природе. Под запретом ложь - обман обязательно раскроется в будущем.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если похолодало, то морозы задержатся ещё на неделю;

утренний туман предвещает мокрые и дождливые дни;

если нет ветра, то можно сеять бобовые и зерновые культуры;

прилетели ласточки - к потеплению.

Погода 6 апреляпринесет в Украину похолодание и сырость. По всей стране ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. В западных областях температура ночью опустится ниже нуля.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины сегодня отмечают Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

По старому стилю в праздник праздник 6 апреля поздравляют обладателей имен Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

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