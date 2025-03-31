1 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобной Марии Египетской. В народе день прозвали Марьин. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 1 апреля по старому стилю
- О чем говорят приметы на 1 апреля
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 1 апреля
- Кто отмечает день ангела 1 апреля
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 1 апреля (14 апреля по старому стилю) - день памяти преподобной Марии Египетской, грешницы, которая стала святой.
Мария жила в середине V века, в Египте. В 12 лет она ушла из дома в Александрию и там стала блудницей. До 30 лет она вела распутный образ жизни, пока случайно с группой паломников не попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но Мария не смогла зайти в церковь - какая-то неведомая сила не пускала ее. Тогда девушка стала в притворе храма и начала молиться и плакать перед иконой Богородицы - и смогла войти внутрь. Там Мария услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".
Девушка так и сделала: перешла реку и следующие 47 лет провела в полном одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Всего один раз ее встретил иеромонах Зосима, его Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал: он увидел, как женщина перешла с другого берега Иордана по воде, словно по суше. Еще через год Зосима нашел тело Марии в пустыне, там и похоронил в могиле, которую для нее вырыл лев.
Преподобная Мария прославилась как великая святая. Ее историю вспоминают как пример покаяния - он показывает, что у человека всегда есть выбор, что всегда можно отказаться от гибельного пути и выбрать путь честности и порядочности.
Какой церковный праздник 1 апреля по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 1 апреля
В народном календаре 1 апреля - праздник Марьин день, названный так в честь святой. Его приметы говорят о погоде:
- синие облака - к дождю и потеплению;
- гром гремит - будет теплое лето, а если одна молния - будет засуха;
- на небе нет звезд - к теплу.
Замечено, что если сегодня солнечная погода, то такая же продлится еще несколько месяцев.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 1 апреля нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне.
Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня разрешается есть горячие блюда без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в день памяти святой запрещается объедаться, а также нельзя убивать пауков возле входной двери.
Что можно делать 1 апреля
Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин. В православный праздник сегодня святой молятся, чтобы дала сил справиться со своими грехами, просят отвести от греха и благословить на верность и целомудрие.
По народному поверью в Марьин день нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку - верят, что так дом будет защищен от зла и нечисти.
Кто отмечает день ангела 1 апреля
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Макар, Мария.
По старому стилю день ангела у Софьи, Иннокентия, Дмитрия, Ивана, Дарьи.