Какой церковный праздник отмечают верующие 1 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобной Марии Египетской. В народе день прозвали Марьин. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 апреля (14 апреля по старому стилю) - день памяти преподобной Марии Египетской, грешницы, которая стала святой.

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Мария жила в середине V века, в Египте. В 12 лет она ушла из дома в Александрию и там стала блудницей. До 30 лет она вела распутный образ жизни, пока случайно с группой паломников не попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но Мария не смогла зайти в церковь - какая-то неведомая сила не пускала ее. Тогда девушка стала в притворе храма и начала молиться и плакать перед иконой Богородицы - и смогла войти внутрь. Там Мария услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

Девушка так и сделала: перешла реку и следующие 47 лет провела в полном одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Всего один раз ее встретил иеромонах Зосима, его Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал: он увидел, как женщина перешла с другого берега Иордана по воде, словно по суше. Еще через год Зосима нашел тело Марии в пустыне, там и похоронил в могиле, которую для нее вырыл лев.

Преподобная Мария прославилась как великая святая. Ее историю вспоминают как пример покаяния - он показывает, что у человека всегда есть выбор, что всегда можно отказаться от гибельного пути и выбрать путь честности и порядочности.

Какой церковный праздник 1 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 апреля

В народном календаре 1 апреля - праздник Марьин день, названный так в честь святой. Его приметы говорят о погоде:

синие облака - к дождю и потеплению;

гром гремит - будет теплое лето, а если одна молния - будет засуха;

на небе нет звезд - к теплу.

Замечено, что если сегодня солнечная погода, то такая же продлится еще несколько месяцев.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 1 апреля нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, сегодня разрешается есть горячие блюда без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в день памяти святой запрещается объедаться, а также нельзя убивать пауков возле входной двери.

Что можно делать 1 апреля

Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин. В православный праздник сегодня святой молятся, чтобы дала сил справиться со своими грехами, просят отвести от греха и благословить на верность и целомудрие.

По народному поверью в Марьин день нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку - верят, что так дом будет защищен от зла и нечисти.

Кто отмечает день ангела 1 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Макар, Мария.

По старому стилю день ангела у Софьи, Иннокентия, Дмитрия, Ивана, Дарьи.

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