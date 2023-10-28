Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, известную как Параскева Пятница. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем молятся святой, народные приметы и запреты дня - в материале.

28 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 октября (10 ноября по юлианскому календарю) - день памяти святой Параскевы Иконийской.

Параскева родилась в III веке, в семье сенатора в городе Иконий (современная Турция). Семья Параскевы была богатой, но девушка с юных лет вела аскетический образ жизни. Ее родители были христианами и особо почитали пятницу - день крестных страданий Иисуса Христа, поэтому назвали дочь Параскевой (в переводе с греческого - "приготовление к субботе").

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Параскеву также воспитали в христианских традициях, она рано осиротела, но не оставила веру. Это были времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Попала под них и Параскева - она отказалась поклоняться языческим идолам и стала жертвой мучителей. После жестоких пыток девушку казнили.

Праздник 28 октября по старому стилю - день памяти преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 15 октября.

Приметы на 28 октября

Приметы этого дня говорят о том, какой будет зима и погода в ближайшее время:

солнце на восходе в облаках - к ненастью;

небо ясно-синее, насекомые не спрятались и тусклые звезды ночью - к теплой зиме;

вечернее небо чистое, а луна в багровом свечении - зима будет морозной и снежной;

снег выпал в этот день - в следующем году будет богатый урожай хлеба.

В народном календаре 28 октября - праздник Параскева Пятница, Параскева Льняница. С этого дня в старину начинали мять и трепать лен, по традиции первый пучок льна освящали в церкви и прикрепляли возле иконы святой.

Что нельзя делать 28 октября

В этот день, как и в другой церковный праздник, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, выяснять отношения с родственниками, мужьями;

сквернословить, желать зла;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день также нельзя много смеяться - считается, что в старости будешь много плакать. Женщины в этот день не работали - запрещалось стирать, а также шить, вязать, вышивать и прясть.

Что можно делать 28 октября

Святая Параскева издавна считалась женской заступницей, а ее образ в доме приносит благополучие и счастье, бережет от нечисти и болезней. Его было принято украшать цветами и травами, которые также считались целебными: их прикладывали к больному месту, готовили из них целебные отвары, в настоях купали детей, чтобы не болели.

Святой Параскеве молятся об удачном замужестве, семейном благополучии, о детях, легких родах и здоровье будущего ребенка, а также просят подсказать выход из трудной житейской ситуации. Также святая Параскева считается покровительницей полей и скота.

28 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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