28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, известную как Параскева Пятница. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем молятся святой, народные приметы и запреты дня - в материале.
- 28 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 28 октября
- Что нельзя делать 28 октября
- Что можно делать 28 октября
- 28 октября - именины сегодня
28 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
28 октября (10 ноября по юлианскому календарю) - день памяти святой Параскевы Иконийской.
Параскева родилась в III веке, в семье сенатора в городе Иконий (современная Турция). Семья Параскевы была богатой, но девушка с юных лет вела аскетический образ жизни. Ее родители были христианами и особо почитали пятницу - день крестных страданий Иисуса Христа, поэтому назвали дочь Параскевой (в переводе с греческого - "приготовление к субботе").
Параскеву также воспитали в христианских традициях, она рано осиротела, но не оставила веру. Это были времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Попала под них и Параскева - она отказалась поклоняться языческим идолам и стала жертвой мучителей. После жестоких пыток девушку казнили.
Праздник 28 октября по старому стилю - день памяти преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 15 октября.
Приметы на 28 октября
Приметы этого дня говорят о том, какой будет зима и погода в ближайшее время:
- солнце на восходе в облаках - к ненастью;
- небо ясно-синее, насекомые не спрятались и тусклые звезды ночью - к теплой зиме;
- вечернее небо чистое, а луна в багровом свечении - зима будет морозной и снежной;
- снег выпал в этот день - в следующем году будет богатый урожай хлеба.
В народном календаре 28 октября - праздник Параскева Пятница, Параскева Льняница. С этого дня в старину начинали мять и трепать лен, по традиции первый пучок льна освящали в церкви и прикрепляли возле иконы святой.
Что нельзя делать 28 октября
В этот день, как и в другой церковный праздник, есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- ругаться, выяснять отношения с родственниками, мужьями;
- сквернословить, желать зла;
- отказывать в помощи.
По народным приметам в этот день также нельзя много смеяться - считается, что в старости будешь много плакать. Женщины в этот день не работали - запрещалось стирать, а также шить, вязать, вышивать и прясть.
Что можно делать 28 октября
Святая Параскева издавна считалась женской заступницей, а ее образ в доме приносит благополучие и счастье, бережет от нечисти и болезней. Его было принято украшать цветами и травами, которые также считались целебными: их прикладывали к больному месту, готовили из них целебные отвары, в настоях купали детей, чтобы не болели.
Святой Параскеве молятся об удачном замужестве, семейном благополучии, о детях, легких родах и здоровье будущего ребенка, а также просят подсказать выход из трудной житейской ситуации. Также святая Параскева считается покровительницей полей и скота.
28 октября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений.
Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.