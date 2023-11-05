С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Все непереходящие праздники, то есть, такие, которые имеют постоянную дату, теперь отмечают на 13 дней раньше. На третий месяц осени приходится несколько важных дат и начало Рождественского поста. Когда и какие церковные праздники в ноябре 2023 года будут по новому календарю - в материале.
Православный календарь на ноябрь 2023 - праздники на каждый день по новому церковному календарю
В этом месяце отмечаем один из самых больших праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы:
- 1 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
- 2 ноября - мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
- 3 ноября - обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.
- 4 ноября - священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, Михайловская поминальная суббота.
- 5 ноября - мучеников Галактиона и Епистимии.
- 6 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.
- 7 ноября – мученика Феодота Анкирского.
- 8 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
- 9 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской.
- 10 ноября - мученика Ореста, врача.
- 11 ноября - преподобного Феодора Студита, исповедника.
- 12 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
- 13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 14 ноября - апостола Филиппа.
- 15 ноября - мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста.
- 16 ноября - апостола и евангелиста Матфея.
- 17 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
- 18 ноября - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
- 19 ноября - пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".
- 20 ноября - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
- 21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
- 22 ноября - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
- 23 ноября - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
- 24 ноября - великомученицы Екатерины.
- 25 ноября - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 26 ноября - преподобного Алипия столпника.
- 27 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.
- 28 ноября - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.
- 29 ноября - мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
- 30 ноября - апостола Андрея Первозванного.
В последнем месяце осени начинается последний в этом году многодневный Рождественский пост, он же Филиппов. Пост продлится 40 дней - с 15 ноября до 24 января 2023 года. За это время верующие готовятся к празднованию Рождества, не только ограничивая себя в пище, но в первую очередь, при помощи молитв.
Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.