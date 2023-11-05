Какие православные праздники в ноябре 2023 будут - даты по новому церковному календарю.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Все непереходящие праздники, то есть, такие, которые имеют постоянную дату, теперь отмечают на 13 дней раньше. На третий месяц осени приходится несколько важных дат и начало Рождественского поста. Когда и какие церковные праздники в ноябре 2023 года будут по новому календарю - в материале.

Православный календарь на ноябрь 2023 - праздники на каждый день по новому церковному календарю

В этом месяце отмечаем один из самых больших праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы:

1 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

- бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. 2 ноября - мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

- мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 3 ноября - обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.

- обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича. 4 ноября - священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, Михайловская поминальная суббота.

- священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, Михайловская поминальная суббота. 5 ноября - мучеников Галактиона и Епистимии.

- мучеников Галактиона и Епистимии. 6 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского.

- святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. 7 ноября – мученика Феодота Анкирского.

– мученика Феодота Анкирского. 8 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

и прочих Небесных Сил бесплотных. 9 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской.

- иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской. 10 ноября - мученика Ореста, врача.

- мученика Ореста, врача. 11 ноября - преподобного Феодора Студита, исповедника.

- преподобного Феодора Студита, исповедника. 12 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

- святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

- святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября - апостола Филиппа.

- апостола Филиппа. 15 ноября - мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, первый день Рождественского поста .

- мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, . 16 ноября - апостола и евангелиста Матфея.

- апостола и евангелиста Матфея. 17 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

- святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. 18 ноября - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

- мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского. 19 ноября - пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

- пророка Авдия, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". 20 ноября - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

- святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. 21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы .

. 22 ноября - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

- апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского. 23 ноября - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

- святителя Амфилохия, епископа Иконийского. 24 ноября - великомученицы Екатерины.

- великомученицы Екатерины. 25 ноября - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

- священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 26 ноября - преподобного Алипия столпника.

- преподобного Алипия столпника. 27 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.

- иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина. 28 ноября - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.

- мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. 29 ноября - мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.

- мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. 30 ноября - апостола Андрея Первозванного .

В последнем месяце осени начинается последний в этом году многодневный Рождественский пост, он же Филиппов. Пост продлится 40 дней - с 15 ноября до 24 января 2023 года. За это время верующие готовятся к празднованию Рождества, не только ограничивая себя в пище, но в первую очередь, при помощи молитв.

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Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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