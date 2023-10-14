Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

15 октября по новому церковному календарю вспоминают святых Евфимия Солунского и Лукиана Антиохийского. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

15 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

15 октября (28 октября по юлианскому календарю) - день памяти преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

Евфимий жил в IX веке, в городе Анкира (Галатия). От рождения звали его Никитой, он рано остался без отца, поэтому мать настояла на его ранней женитьбе. Но после того, как у юноши родилась дочь, он решил посвятить себя служению Богу, тайком ушел из дома и стал монахом с именем Евфимий. Сначала он жил в монастыре в Писидоне, который находился на горе Олимп, а позже принял великую схиму - поклялся лишить себя практически всего и отправился на гору Афон, где провел 15 лет отшельником. Из них 3 года сохранял обет молчания. После он 12 лет провел в затворе, а потом принял подвиг столпничества - жил на столпе вблизи Солуни. Евфимий имел дар чудотворения: он лечил людей, избавлял женщин от бесплодия, помогал супругам найти общий язык.

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Когда святой переселился на гору Перистера, на него стали снисходить божественные откровения: он основал мужскую и женскую обители и 14 лет был их диаконом. Его мать и жена приняли постриг в одной из них. Умер Евфимий Солунский в 74 года, его мощи перенесли в Солунь.

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Лукиан Антиохийский был родом из сирийского города Самосата и жил в III веке. Он рано остался сиротой и решил посвятить свою жизнь Богу: имущество раздал нищим, а сам ушел к исповеднику Макарию в Эдессу, чтобы изучать Священное Писание.

За благочестие и распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиана сделали пресвитером Антиохийским. Но во времена императора Максимиана начались гонения на христиан - Лукиана схватили и привели на допрос к царю. В своей вере пресвитер был непоколебим, поэтому его бросили в темницу. Впрочем, святой и там продолжал проповедовать, но от пыток и голода умер. Его тело бросили в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег, и христиане смогли похоронить святого.

Праздник 15 октября по старому стилю - день памяти мучеников Киприана и Иустины. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 2 октября.

Приметы на 15 октября

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и как скоро наступит зима:

ветер и дождь в этот день - зима будет холодной;

снег выпал - зима будет с солнцем и морозом;

иней на окнах - в ближайшее время будет хорошая погода;

небо прояснилось - к заморозкам;

листья с деревьев опали - жди холода с дня на день;

кот весь день греется на солнце - скоро выпадет снег.

В народном календаре 15 октября - праздник Ефимий Осенний, Льняница, Пчельник. По поверью, в этот день засыпает вся природа - и растения, и насекомые.

Что нельзя делать 15 октября

Что сегодня нельзя делать:

злословить и ругаться - слова в этот день имеют особую силу и проклятия могут сбыться;

сплетничать, болтать попусту;

стирать и гладить;

идти в лес - есть риск заблудиться.

По народным поверьям, в этот день устраивают разгул темные силы, они проникают в дом и стараются испортить всю женскую работу - путают пряжу, бьют посуду, мусорят.

Что можно делать 15 октября

У святых Евфимия и Лукиана просят защиты от всякой нечисти и исцеления от физических болезней и душевных ран.

В этот день не стоит работать и делать что-либо, кроме самых необходимых дел - по народным поверьям, все труды пойдут насмарку, так как темные силы уничтожают все, сделанное за день. Церковь тоже не советует работать в воскресенье - нужно посвятить этот день молитве и отдыху. Хорошо пойти в церковь, подать милостыню, помочь тому, кто нуждается. Все другие заботы лучше отложить до понедельника.

15 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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