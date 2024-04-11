Какой церковный праздник отмечают 12 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

12 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 12 апреля по старому стилю.

12 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 апреля по новому стилю (25 апреля по старому) - день памяти преподобного Василия, исповедника.

Преподобный Василий жил в VIII веке, в городе Пария. Местные жители избрали его епископом.

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Это были времена царствования византийского императора Льва Исавра. Он, ложно истолковывая Ветхий Завет, объявил иконы - идолами, а тех, кто их чтит - идолопоклонниками. Иконоборцы начали борьбу против святынь: сжигали образы, сносили фрески и мозаики, а также преследовали христиан. Многих отправили в тюрьмы, некоторых - казнили.

Василий и его подвижник Прокопий мужественно противостояли ереси. Василий выступил против иконоборцев и не подписал постановление об уничтожении икон - "Неправедный свиток" Собора 754 года. По приказу императора Василия схватили, пытали и заключили в темницу. На свободу исповедник вышел лишь после смерти императора Льва. До конца своей жизни Василий служил примером добродетельной и молитвенной жизни.

Праздник 12 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Иоанна Лествичника.

О чем говорят приметы на 12 апреля

Приметы дня говорят, каким будет урожай и следующий сезон:

утро ясное и морозное - лето будет неурожайное;

дождь пошел - начало мая тоже будет дождливым;

жаркое солнце - к богатому урожаю;

паутина летает повсюду - летом будет жарко.

В народном календаре 12 апреля - праздник Василий Парильщик. Прозвали его так потому, что в этот день обычно припекает солнце и парит землю, в народе говорят: "На Василия весна землю парит".

Что можно делать 12 апреля

Святому Василию молятся, чтобы он придал сил, мужества и избавил от различных недугов.

В народе в Васильев день после полудня принято идти париться в баню. После следует надеть чистую одежду - считается, что таким образом можно избавиться от всех болезней.

Что нельзя делать 12 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться. отказываьь в помощи и милостыне, следует помочь нуждающимся. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, полагается сухоядение.

Народные приметы не советуют идти без надобности в лес - считается, что в это время медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах, поэтому с ним возможна неприятная встреча. Не следует в этот день ходить в грязной одежде - будут преследовать хлопоты и болезни.

12 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анфиса, Василий, Давид, Иван, Матвей и Сергей.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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