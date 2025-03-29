Какой церковный праздник отмечают верующие 30 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

30 марта по новому церковному календарю чтут память преподобного Иоанна Лествичника. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 марта (12 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Иоанна Лествичника, который жил в VI-VII веках и был игуменом одного из древнейших монастырей.

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Иоанн Лествичник был родом из Константинополя. В 16 лет он решил оставить все мирское и уехал в Египет, на Синайскую гору, где через 4 года стал монахом. Его наставником в течение почти 20 лет был старец Мартирий, а когда он умер, то Иоанн поселился в пустыне. Там в безмолвии, молитвах и посте он прожил 40 лет, за что был наделен даром чудотворения и прозорливости.

Иоанн вел отшельническую жизнь, но слава о его умении исцелять и предугадывать будущее приводила к нему людей даже из отдаленных территорий. В 75 лет святой стал игуменом Синайского монастыря и управлял им около 4 лет. В это же время он написал "Лествицу" ("Лестницу") - знаменитое произведение о 30 добродетелях-ступенях, по которым христианин должен двигаться к идеалу веры. Святого после этого прозвали Лествичником. Завершив работу, Иоанн снова отправился из монастыря в пустыню, там и упокоился.

Какой церковный праздник 30 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Алексия, человека Божиего. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 марта

В народе 30 марта - праздник Иван Лествичник. По приметам дня судят о погоде:

расцвели одуванчики в этот день - лето будет короткое;

гуси летят высоко - будет много осадков;

на березе появились листья, а на ольхе еще нет - лето будет сухим;

начались затяжные дожди - жди летом хороший урожай грибов;

пчелы вылетели из ульев - вся весна будет теплой.

В народе Ивана Лествичника просят, чтобы он послал на землю дождь.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 30 марта, как и в любой другой день, ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне. Церковь порицает лень, зависть, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют носить черную одежду - чтобы не навлечь неприятности. Не стоит заниматься тяжёлой работой, шить и вязать.

Что можно делать 30 марта

В православный праздник сегодня продолжается Великий пост: тем, кто постится, по воскресеньям можно есть горячие блюда с маслом.

Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Соблюдая пост, важно помнить, что ограничение в еде - не главное, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

Также на Лествичника принято готовить печенье в виде лестницы - в народе верят, что такая выпечка символизирует путь души из мира материального до Божьего престола и может обеспечить Царствие Божье. Количество ступенек в такой "лесенке" должно равняться членам семьи - считается, что тот, кто съест ее, будет здоров весь год. Эту же выпечку подают в качестве милостыни.

Кто отмечает день ангела 30 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Захар.

По старому стилю день ангела у Алексея, Павла, Макара, Виктора, Александра, Гавриила.

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