12 апреля и в Украине, и в мире отмечается несколько важных торжеств.

Сегодняшняя дата богата светскими и церковными торжествами. Мы рассказали самые интересные факты об этом дне - какой праздник 12 апреля наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и какие об этом дне есть приметы.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Василия Исповедника. Также в этом году на 12 апреля выпадает Лазарева суббота 2025. По старому стилю верующие чтят преподобного Иоанна Лествичника.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников ракетно-космической отрасли Украины. Торжество установлено в 1997 году и совпадает со Всемирный днем космонавтики.

Также украинцы отмечают 12 апреля День скаута или День пластуна. В эту дату в 1912 году была основана волонтерская организация "Пласт", которая представляет украинское молодежное скаутское движение. Скауты умеют ориентироваться на местности, занимаются спортом и привержены патриотическим ценностям.

Среди выдающихся украинцев родились в этот день путешественник и океанограф Юрий Лисянский, политик УНР Андрей Ливицкий, художник Василий Седляр, философ Мирослав Попович, участник российско-украинской войны и Герой Украины Олег Буяло.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 12 апреля праздник Международный день космонавтики. Во всем мире чествуют людей, чья работа связана с космическими полетами.

Другие известные сегодня праздники мира - День рок-н-рола, День хомяков, День беспризорных детей.

Из всемирно известных людей родились 12 апреля ботаник Антуан Лоран де Жуссье, биохимик и медик Отто Меергоф, экономист Ян Тинберген, певица Монсеррат Кабалье, писатель Том Клэнси, актриса Сирша Ронан.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Василий Парильщик. В давние времена в этот период начиналось потепление и земля "парилась". В этот день очень полезными для здоровья считаются водные процедуры.

У украинцев также есть отдельные традиции Лазаревой субботы. В праздник принято посещать богослужение и святить в церкви ветки вербы. В молитвах верующие просят об исцелении болезней.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, рыбалкой, устраивать вечеринки. Также не стоит употреблять спиртное.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

птицы летят большими стаями - к потеплению;

если береза выделяет много сока, то остаток апреля будет дождливым;

появились пауки и мухи - скоро будет жарко;

если во время захода солнца небо ясное, то в ближайшие дни будут заморозки.

Погода 12 апреля принесет Украине небольшое потепление. Практически во всех областях температура поднимется выше 0°. Местами пройдут дожди.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

По старому стилю в праздник 12 апреля поздравляют обладателей имен Иван и Захар.

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