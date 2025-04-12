Сегодняшняя дата богата светскими и церковными торжествами. Мы рассказали самые интересные факты об этом дне - какой праздник 12 апреля наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и какие об этом дне есть приметы.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Василия Исповедника. Также в этом году на 12 апреля выпадает Лазарева суббота 2025. По старому стилю верующие чтят преподобного Иоанна Лествичника.
Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.
Какой сегодня праздник в Украине
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников ракетно-космической отрасли Украины. Торжество установлено в 1997 году и совпадает со Всемирный днем космонавтики.
Также украинцы отмечают 12 апреля День скаута или День пластуна. В эту дату в 1912 году была основана волонтерская организация "Пласт", которая представляет украинское молодежное скаутское движение. Скауты умеют ориентироваться на местности, занимаются спортом и привержены патриотическим ценностям.
Среди выдающихся украинцев родились в этот день путешественник и океанограф Юрий Лисянский, политик УНР Андрей Ливицкий, художник Василий Седляр, философ Мирослав Попович, участник российско-украинской войны и Герой Украины Олег Буяло.
Какой сегодня праздник в мире
На мировом уровне отмечается 12 апреля праздник Международный день космонавтики. Во всем мире чествуют людей, чья работа связана с космическими полетами.
Другие известные сегодня праздники мира - День рок-н-рола, День хомяков, День беспризорных детей.
Из всемирно известных людей родились 12 апреля ботаник Антуан Лоран де Жуссье, биохимик и медик Отто Меергоф, экономист Ян Тинберген, певица Монсеррат Кабалье, писатель Том Клэнси, актриса Сирша Ронан.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Василий Парильщик. В давние времена в этот период начиналось потепление и земля "парилась". В этот день очень полезными для здоровья считаются водные процедуры.
У украинцев также есть отдельные традиции Лазаревой субботы. В праздник принято посещать богослужение и святить в церкви ветки вербы. В молитвах верующие просят об исцелении болезней.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием, рыбалкой, устраивать вечеринки. Также не стоит употреблять спиртное.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- птицы летят большими стаями - к потеплению;
- если береза выделяет много сока, то остаток апреля будет дождливым;
- появились пауки и мухи - скоро будет жарко;
- если во время захода солнца небо ясное, то в ближайшие дни будут заморозки.
Погода 12 апреля принесет Украине небольшое потепление. Практически во всех областях температура поднимется выше 0°. Местами пройдут дожди.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю именины отмечают Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.
По старому стилю в праздник 12 апреля поздравляют обладателей имен Иван и Захар.