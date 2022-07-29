Профессиональный праздник системных администраторов отмечается ежегодно в последнюю пятницу июля.

Ежегодно в конце июля системные администраторы празднуют свой профессиональный праздник. Они принимают поздравления от родных и благодарности от коллег, ведь без них в офисе ничего не работает. У праздника нет фиксированной даты - ежегодно он выпадает на последнюю в июле пятницу. В этом году - 29 числа.

Системный администратор - это сотрудник организации, учреждения или компании, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. В разговорной речи системных администраторов еще называют сисадминами или просто админами.

УНИАН подготовил самые лучшие идеи поздравлений админов с профессиональным праздником в стихах и картинках.

История праздника День сисадмина

Считается, что профессиональный праздник придумал системный администратор Тед Кекатос из Чикаго. По легенде, он однажды увидел рекламу HP, на которой десятки сотрудников фирмы дарили подарки своему сисадмину.

"Почему мне не дарят подарки?" - расстроился Тед и решил исправить это досадное упущение, в результате чего 28 июля 2000 года впервые был отпразднован День сисадмина.

Несмотря на то, что окружающие высмеяли Кекатоса, созданный им веб-сайт, посвященный празднику, в первые дни привлек около 500 тысяч посетителей.

День сисадмина празднуют администраторы ПК, администраторы сети, вебмастера, администраторы телефонных сетей, администраторы голосовой почты, администраторы баз данных и другие работники, причастные к программированию и работе с компьютерной техникой.

День сисадмина отмечается в общей сложности более чем в 20 странах. В каждом государстве проходят свои, особенные мероприятия.

Что подарить знакомому сисадмину

Фитнес-браслет или смарт-часы;

Дизайнерскую метеостанцию в минималистском стиле;

Мультиадаптер, подходящий к любым типам разъемов;

Держатель для наушников, препятствующий их запутыванию;

Мобильную батарею для смартфона;

Беспроводные колонки;

Небольшой 3D-принтер, признанный устройством будущего;

Перчатки-гарнитуру, которые не только согреют в холодное время года, но и позволят поговорить по телефону без неудобства.



Лучшие поздравления с Днем сисадмина в стихах

Он — компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно —

Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады —

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

***

Сисадмины, поздравляю.

Ваш сегодня славный день.

Пусть в компьютерах копаться

Никогда не будет лень.

В деле вы, бесспорно, профи,

Все пропало бы без вас.

Пусть фартит вам на работе,

Вы ребята — просто класс.

***

С праздником системного администратора,

В своей работе будь новатором,

Внимания тебе, терпения,

А в коллективе уважения.

С компьютером "на ты" всегда,

Пройдут недели, дни, года,

Но твой талант, твои уменья

Всегда найдут примененье.

***

Все системы ты наладишь,

Ведь с компьютерами ладишь.

Установишь и настроишь,

Всем работникам поможешь!

С днем админов поздравляю,

Крупной премии желаю,

Чтоб за все свои труды

Отдохнул отменно ты!

Лучшие поздравления с Днем сисадмина в прозе

Там где другие теряются, словно в темном лесу, ты все решаешь на лету, ведь ты – системный администратор и виртуальный мир, техника на которой он держится – твоя родная стихия! Поздравляю с Днем сисадмина, будь в ней счастлив как рыба в чистой воде!

***

Желаю тебе, чтобы в жизни все было так же распланировано, как в программах, чтобы отклик в запросе на счастье был быстрым, а судьба никогда не давала сбои. Поздравляю!

***

Поздравляю с Днём системного администратора. Желаю в своей системе чувствовать себя, как рыба в воде, желаю по жизни всегда оставаться жизнерадостным и смелым человеком. И пусть каждый твой день складывается в одну сеть счастливой жизни, в которой не будет ни сбоев, ни проблем.