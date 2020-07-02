Нежный чизкейк: как приготовить невероятный десерт без выпекания

Такой тортик – это всегда праздник вкуса и хорошего настроения.

Чизкейк – невероятно вкусный творожный десерт.

Этот нежный десерт не обязательно выпекать, ведь основу можно сделать из уже готовой выпечки, как правило – печенья, а начинка прекрасно самостоятельно застывает в холодильнике.

Чизкейк без выпечки классический

Печенье - 300 г

Масло сливочное - 150 г

Маскарпоне - 500 г

Сливки - 200 мл

Сахар - 150 г

Желатин - 20 г

Желатин залить 100 мл холодной кипяченой воды, оставить на 1 час.

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Печенье измельчить в блендере. Сливочное масло растопить. Смешать печенье и сливочное масло до однородной густой массы.

Форму для чизкейка наполнить приготовленной массой и хорошенько утрамбовать.

Желатин довести до кипения и снять с огня, остудить.

Взбить сливки с сахаром. Добавить маскарпоне и тщательно перемешать. Добавить желатин, перемешать еще раз.

Выложить творожную массу на основу чизкейка и отправить застывать в холодильник на 3-4 часа.

Вишневый чизкейк

Вишня (свежая) - 400-500 г

Печенье (рассыпчатое) - 200-250 г

Творог - 300-350 г

Масло сливочное - 100-125 г

Сметана - 300 г

Сахар - 300 г

Желатин - 45 г

Вишневый сок - 1-1,5 ст.

Печенье перетереть в крошку. Масло растопить и добавить к печенью. Тщательно перемешать. В разъемную форму выложить "тесто". Сформировать корж и бортики, приминая крошки руками.

Творог перетереть через сито.

Вишни вымыть и очистить от косточек. 200-250 г самых красивых вишен отложить для украшения, остальные переложить в блендер. Добавить сахар (200 г) и перемолоть блендером.

Ягодное пюре смешать с творогом. Добавить сметану и тщательно взбить миксером.

30 г желатина развести в 100 г воды. Нагреть на водяной бане до растворения желатина. Добавить желатин в творог, постоянно взбивая миксером.

Выложить творожную массу на корж из печенья. Положить творожно-вишневый торт в холодильник для застывания на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Приготовление желе. Вишневый сок смешать с сахаром, залить этой смесью оставшийся желатин (15 г). Растворить желатин на водяной бане.

На застывший торт налить желе слоем 3-5 мм. Сверху выложить вишни без косточек. Аккуратно залить вишни желе (можно залить ягоды полностью, можно частично). Оставить творожно-вишневый торт для застывания в холодильнике на 1-2 часа.

Затем аккуратно снять борта формы и можно лакомиться чизкейком.

Чизкейк без выпечки с зефирным кремом

Печенье песочное - 350 г

Масло сливочное - 120 г

Маскарпоне - 500 г

Маршмеллоу (белый и розовый) - 400 г

Молоко - 300 мл

Сок лимонный - 4 ч. л.

Клюква - 150 г

Сироп ягодный - 50 г

Измельчить печенье в мясорубке, комбайне или блендером.

Растопить сливочное масло в микроволновке и добавить к раскрошенному печенью. Перемешать до однородной массы (если масса будет сухой, добавить еще немного сливочного масла). Утрамбовать по периметру формы. Сделать бортики около 4 см. Положить в холодильник примерно на 20 минут.

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Приготовление белого крема. Выложить в стеклянную миску 250 гр маскарпоне и 200 г белого маршмеллоу. Разместить в свч с мощностью 800 на 2 минуты. Маршмеллоу увеличится в объеме. Быстро перемешать венчиком до однородности. Добавить 150 г молока и перемешать. Добавить 2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление розового крема. Выложить в стеклянную миску 250 гр маскарпоне и 200 г розового маршмеллоу. Отправить в свч на 1-2 минуты при мощности 800. Затем быстро перемешать венчиком до однородности. Добавить 150 г молока и перемешать. Добавить 2 чайные ложки лимонного сока.

Вылить на основу из печенья 3 столовые ложки белого крема в центр. Далее 3 столовые ложки розового крема также в центр. Повторять эту процедуру, пока не закончится крем.

Положить чизкейк в холодильник, лучше на ночь. Украсить сиропом и ягодами клюквы.

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