Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

30 октября по новому церковному календарю вспоминают епископа Зиновия и его сестру Зиновию, а также память Озерянской иконы Божией Матери, покровительницы Харькова и Слобожанщины. В народном календаре - Синичкин день. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем молятся святой, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

30 октября 2023 года - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

30 октября (12 ноября по старому стилю) - день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии.

Зиновий и Зиновия жили в III веке в Киликии (Малая Азия). Родители воспитали их в христианской традиции, брат и сестра вели скромную жизнь, а когда выросли, то раздали все свое имущество. Зиновий стал главой христианской общины в Киликии, всячески старался приобщить к вере Христовой язычников и имел дар исцеления.

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Когда начались гонения на христиан, то Зиновия схватили и отправили на суд к правителю. Тот приказал отречься от Христа и принести жертву языческим идолам - Зиновий отказался. Тогда его велели распять и пытать. Его сестра Зиновия, глядя на мучения брата, пожелала разделить с ним его участь - мучеников казнили. На иконах святых всегда изображают вместе.

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30 октября по новому церковному календарю - день Озерянской иконы Божией Матери, главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.

Чудотворный образ Божией Матери Озерянской хранился недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре. Согласно преданию, этот образ явился в конце XVI века возле села Озеряны (позже на этом месте был построен Озерянский монастырь).

Как-то крестьянин косил траву и косой пополам случайно рассек этот образ Божией Матери. Он взял эти две половины иконы, поставил у себя в доме в углу, зажег свечу. На утро икона оказалась целой - на ней был лишь тонкий след.

В 1794 году Озерянскую икону поместили в Куряжский монастырь, а после того, как его закрыли - перенесли образ в харьковскую Покровскую церковь. Когда монастырь в начале XIX века восстановили, то вернули и икону. Ежегодно, начиная с 1843 года, 30 сентября чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом переносили в Харьков - там он находился всю зиму, а 22 апреля его возвращали в монастырь.

Поклониться чудотворной святыне приходило множество людей из Харькова и окрестностей: по молитвам происходили исцеления. Известен случай из биографии Григория Квитки-Основьяненко: когда он был ребенком, то ослеп, и его мама вместе с ним отправились в Куряжский Преображенский монастырь к Озерянской иконе. Мать Квитки-Основьяненко долго молилась перед образом, а затем умыла лицо сына святой водой из Онуфриевского источника. И Григорий стал прозревать. В молодости писатель даже намеревался постричься в монахи, был послушником Преображенского монастыря. Также известно, что летом 1871 года, когда в Харькове свирепствовала холера, с чудотворной иконой ходили по домам харьковчан, магазинам и улицам и служили молебны - холера отступила.

Считается, что 1930-х годах образ был утерян, но сохранились его списки, некоторые из них тоже прославились своими чудотворениями. Так, Сохранились два старых списка с Озерянской иконы Богоматери: один находится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, другой - в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной Горе. В сентябре 2010 года с воссозданной Озерянской иконой крестным ходом обошли вокруг Харькова.

Праздник 30 октября по старому стилю - день памяти ветхозаветного пророка Осии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 октября.

Приметы на 30 октября

По приметам этого дня судили, какой будет погода в ближайшее время:

кошки и коты крепко спят - еще будет тепло;

паутина стелется по растениям - холод придет не скоро;

звезд на небе мало - к метели или вьюге.

В народном календаре 30 октября - праздник Синичкин день, День охотника. К этому дню, как правило, уже прилетали зимние птицы, синицы, снегири. Их появление считалось признаком того, что приближаются холода. Охотники в это время шли на зайца.

Что нельзя делать 30 октября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ссориться;

отказывать в помощи;

лениться - это к безденежью;

венчаться - брак будет недолгим.

Народные приметы запрещают в этот день обижать птиц, а также выгонять из дома синичку, если она случайно залетела - это к неудачам. Также не следует одалживать деньги и просить взаймы.

Что можно делать 30 октября

В этот день хорошо помолиться перед иконой Божией Матери, если есть возможность - пойти в храм. У Озерянской иконы просят исцелить от болезней, в первую очередь глаз и слуха, а также от последствий тяжелых переломов.

В старину в этот день собирались всей семьей за столом - готовили мясные блюда, ставили на стол соленья и пироги. В Синичкин праздник нужно покормить птиц - это привлечет удачу в дом. Считается, что тому, кто хорошо потрудится в этот день, достаток в дом потечет рекой.

30 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим, Марк, Александр, Артем.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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