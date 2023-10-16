Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

17 октября по новому церковному календарю вспоминают ветхозаветного пророка Осию. В народном календаре - Осия Колесник. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

17 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

17 октября (30 октября по юлианскому календарю) - день памяти пророка Осии.

Осия жил в VIII веке до Рождества Христова в Израильском царстве. Он стал известен своими пророчествами, обличал беззаконие израильтян и обещал им бедствия и переселение в ассирийский плен. Также, по словам пророка, ветхозаветное жертвоприношение должно прекратиться, а по земле распространится истинная вера. Кроме этого, Осия предсказал возвращение Христа из Египта, его воскрешение на тридцатый день и победу над смертью. Все эти пророчества есть в книгах Священного Писания.

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По преданию, у пророка была жена, которая изменяла ему - на то время таких называли блудницами. Осия, чтобы не впасть в отчаяние, ударился в религию, но продолжил жить с распутницей, и троих детей признал своими. Но дал им довольно странные имена: мальчиков назвал Изреэль (как намек на убийство Омридов, 3-й династии Северного Израильского царства) и Ло-Амми - в переводе это значит "не мой народ", а девочку - Ло-Рухама, то есть, "не помилованная". Таким образом пророк Осия хотел дать понять людям, что те, кто хвастает своими делами перед Богом, часто на самом деле грешат.

После себя пророк Осия оставил книгу пророческих посланий. Осия - единственный пророк Израиля, который оставил письменные пророчества.

Праздник 17 октября по старому стилю - день памяти священномученика Иерофея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 октября.

Приметы на 17 октября

По приметам этого дня ориентировались, скоро ли будет зима и какой будет погода в ближайшее время:

иней с утра - в ближайшие дни будет солнечная и сухая погода;

неожиданно запели снегири - жди ненастья;

вороны собрались в стаи и сидят, нахохлившись - погода испортится;

береза еще не сбросила листья - зимы еще не будет;

небо на закате красное - к сильному ветру.

В народном календаре 17 октября - праздник Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних телег, чинили и прятали до весны, а взамен доставали сани.

Что нельзя делать 17 октября

Что сегодня нельзя делать:

ходить в баню - считалось, что вода смоет защиту от недугов;

брать деньги в долг - вернуть их будет трудно;

стричься;

отправляться в дальнюю дорогу - удачи не будет.

Также в этот день лучше не начинать новых дел и не строить планов, а тем более нельзя о них рассказывать, так как ничего не сбудется.

Что можно делать 17 октября

Осия любил порядок и тишину, поэтому важные дела все откладывали на потом. Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сберечь здоровье.

Также пророка знали, как доброго человека, поэтому в день его памяти обязательно нужно сделать три добрых дела. Неважно, что именно: помочь по хозяйству кому-то из соседей, сходить в магазин, угостить домашней выпечкой, накормить бездомных животных, перевести пожилого человека через дорогу и т. д. Считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме будут деньги.

17 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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