Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

14 января по новому церковному календарю православные вспоминают святую равноапостольную Нину. В народном календаре - Нинин день. О его традициях, народных приметах и что отмечают в церкви 14 января по старому стилю - рассказываем ниже.

14 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 января (27 января по старому стилю) - день святой Нины, просветительницы, которая вошла в историю православия тем, что привела народ Иверии к христианству.

Нина жила в конце III-начале IV веков. Родилась она в Каппадокии, в знатной и благочестивой семье. Отец Нины был родственником святого Георгия Победоносца, а ее мать - сестрой патриарха Иерусалимского. Когда Нине было 12 лет, ее семья отправилась в Иерусалим, где отца благословили на отшельничество. Мать девочки стала диаконисой при храме Гроба Господня, а воспитывала Нину благочестивая старица. Девушка с юности изучала Священное Писание, а рассказы старицы об Иверии (нынешней Грузии) возбудили в Нине желание посетить страну и рассказать ее жителям о Спасителе. По преданию у Нины было видение - ей явилась Матерь Божия и вручила ей крест из виноградных лоз. Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, девушка бежала в Иверию. Там она скоро стала известной: по ее молитвам совершалось множество исцелений местных жителей. Девушка обошла весь край с проповедями и обратила в христианство самого царя Мероя. И тогда из Константинополя пригласили епископа и священников и построили первый в Иверии храм во имя святых Апостолов.

Видео дня

В Грузии святую равноапостольную Нину считают просветительницей, которая привела страну к православию.

Праздник 14 января по старому стилю - Обрезание Господне и день памяти Василия Кесарийского (Великого). Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 1 января.

О чем говорят приметы на 14 января

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время и урожай:

красный закат - будет урожай пшеницы и гороха;

снег идет - к богатству, дождь - к неурожаю и несчастьям;

эхо далеко слышно - к сильным морозам;

сильный ветер - будет хороший урожай фруктов.

В народном календаре 14 января - Нинин день, который еще называют "Нина - обряды скотины". Этот день традиционно посвящают уходу за домашней скотиной.

Что нельзя делать 14 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ругаться и повышать голос;

отказывать в помощи и милостыне;

обижать кого-либо и обижаться самому.

Народные приметы в этот день не советуют давать в долг деньги (чтобы не остаться "на бобах"), стричься и обижать животных.

Что можно делать 14 января

В этот день можно пойти в храм или помолиться святой Нине дома. У равноапостольной Нины просят избавить от бед и скорбей, вразумить врагов. Считается, что святая помогает во всех добрых начинаниях и делах.

14 января хорошо навести в доме порядок, закончить начатые дела, можно стирать и рукодельничать, чем больше сделаешь - тем богаче будешь. Тем, у кого есть домашние животные, как уже говорили ранее, следует уделить им особое внимание: почистить хлев, клетки и т.п., вкусно накормить. Считается, что в Нинин день коровье молоко обладает особыми свойствами, поэтому нужно выпить хотя бы немного молока.

14 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Марка, Сергея, Павла, Нины, Степана, Ильи, Андрея.

Вас также могут заинтересовать новости: