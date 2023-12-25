С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Это значит, что все непереходящие праздники - с фиксированной датой - теперь отмечают на 13 дней раньше. По новому церковному календарю во втором месяце зимы выпадает несколько важных церковных праздников. Что и когда отмечаем - смотрите церковный календарь на январь 2024.
Православный календарь на январь 2024 по новому стилю
В этом месяце по новому стилю мы отмечаем Обрезание Господне и Крещение Господне. Вот как выглядит полный календарь праздников:
- 1 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2 января - преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3 января - святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
- 4 января - Собор 70-ти Апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5 января - Крещенский сочельник, пророка Михея.
- 6 января - Крещение Господне.
- 7 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 января - преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9 января - мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.
- 10 января - святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
- 11 января - преподобного Феодосия Великого.
- 12 января - мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13 января - мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15 января - преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
- 16 января - поклонение честным веригам апостола Петра.
- 17 января - преподобного Антония Великого.
- 18 января - святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19 января - преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20 января - преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
- 21 января - преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
- 22 января - святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23 января - священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
- 24 января - преподобной Ксении.
- 25 января - святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26 января - преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- 27 января - перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28 января - преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.
- 29 января - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30 января - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31 января - святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
К однодневным постам в январе относятся Крещенский сочельник 6 января.
Напомним, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.
Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.