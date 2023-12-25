Какие православные праздники в январе отмечаем по новому церковному календарю.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. Это значит, что все непереходящие праздники - с фиксированной датой - теперь отмечают на 13 дней раньше. По новому церковному календарю во втором месяце зимы выпадает несколько важных церковных праздников. Что и когда отмечаем - смотрите церковный календарь на январь 2024.

Православный календарь на январь 2024 по новому стилю

В этом месяце по новому стилю мы отмечаем Обрезание Господне и Крещение Господне. Вот как выглядит полный календарь праздников:

1 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

- Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского. 2 января - преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

- преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского. 3 января - святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

- святого пророка Малахии, святого мученика Гордия. 4 января - Собор 70-ти Апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

- Собор 70-ти Апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского. 5 января - Крещенский сочельник, пророка Михея.

- Крещенский сочельник, пророка Михея. 6 января - Крещение Господне.

- Крещение Господне. 7 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

- Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8 января - преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

- преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. 9 января - мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.

- мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца. 10 января - святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

- святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. 11 января - преподобного Феодосия Великого.

- преподобного Феодосия Великого. 12 января - мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

- мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского. 13 января - мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

- мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского. 14 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

- равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 15 января - преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

- преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского. 16 января - поклонение честным веригам апостола Петра.

- поклонение честным веригам апостола Петра. 17 января - преподобного Антония Великого.

- преподобного Антония Великого. 18 января - святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

- святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. 19 января - преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

- преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского. 20 января - преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

- преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы. 21 января - преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

- преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского. 22 января - святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

- святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона. 23 января - священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

- священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. 24 января - преподобной Ксении.

- преподобной Ксении. 25 января - святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

- святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 26 января - преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

- преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. 27 января - перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

- перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого. 28 января - преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.

- преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского. 29 января - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

- перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского. 30 января - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского.

- Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, преподобного Зинона, постника Печерского. 31 января - святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

К однодневным постам в январе относятся Крещенский сочельник 6 января.

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Напомним, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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