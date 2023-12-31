Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

1 января по новому церковному календарю православные отмечают большой праздник - Обрезание Господне, а также вспоминают Василия Кесарийского (Великого). В народном календаре - Васильев день. Рассказываем о его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 1 января по старому стилю.

1 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 января (14 января по старому стилю) - день памяти святого Василия Великого (Кесарийского).

Василий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской, был родом из знатной и богатой христианской семьи. Обучала Василия бабушка - ее считали просвещенной христианкой. После смерти отца Василий переехал на учебу в Константинополь, а после - в Афины. Известно, что он в совершенстве знал математику, физику, астрономию, философию, медицину, риторику. Когда Василий вернулся домой, то сначала преподавал риторику, позже его посвятили в сан диакона и пресвитера. Это были времена гонений на христиан, но он, не боясь преследований, защищал православную веру и выступал с проповедями, за что снискал высокое уважение и большую любовь.

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После себя Василий оставил богословские труды - беседы на разные псалмы, произведения в защиту учения о Святой Троице, книги о Крещении и другие. Также святому приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

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Обрезание Господне считается в православной церкви великим праздником. В этот день вспоминают, как Дева Мария и Иосиф Обручник принесли младенца в храм и там вместе с наречением имени совершили обряд обрезания. Он был обязательным по ветхозаветному закону для всех мальчиков на восьмой день жизни. Поэтому по новому календарю праздник приходится на 1 января - на восьмой день после праздника Рождества Христова.

Праздник 1 января по старому стилю - день памяти преподобного Илии Муромца, Печерского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 19 декабря.

О чем говорят приметы на 1 января

Приметы этого дня говорят о погоде в дальнейшем и урожае:

сильный ветер в этот день - будет урожай фруктов;

эхо далеко идет - жди сильные морозы;

утром иней на деревьях - к урожайному году;

снегири расчирикались - жди снег.

В народном календаре 1 января - праздник Васильев день. Согласно приметам, если 1 января первым на улице встретился мужчина, то весь год будет сопутствовать удача.

Что нельзя делать 1 января

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, злиться, оскорблять близких, думать о плохом;

отказывать человеку в помощи;

злоупотреблять спиртными напитками и объедаться;

венчаться;

охотиться и резать скот.

По приметам, нарушив эти запреты, можно в новом году накликать на себя беду, а все плохое, сказанное или сделанное, вернется сторицей. Не следует выбрасывать мусор и делать уборку, а также давать деньги в долг (как и брать) - это к большим долгам в новом году.

Что можно делать 1 января

В старину в день Василия старались всей семьей пойти в церковь. У святого просят защиты от бед, болезней и злых людей, он помогает обрести душевный покой, также святитель считается покровителем учащихся, а также свиноводов.

В этот день принято собираться с родными и близкими за общим столом, желать друг другу здоровья, добра и мира, просить прощение, отпускать обиды. Хорошо 1 января помочь нуждающимся - верят, что таким образом люди становятся ближе к Господу и очищаются от грехов.

По народным приметам в этот день первым порог дома должен переступить мужчина, еще лучше, если он будет светловолосым - тогда в доме будет счастье и успех.

Одна из традиций Васильева дня - посевание, когда мальчики-подростки, набрав зерен, ходят по домам и разбрасывая зерно, желают хозяевам здоровья и богатства. Выметать такое зерно нельзя - это оберег. Через некоторое время его нужно собрать, а весной посадить. Также 1 января принято загадывать желания - считается, что все загаданное сбудется.

1 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Петр, Трофим, Платон, Николай, Иван, Вячеслав, Богдан, Александр, Федот, Василий.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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