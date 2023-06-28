29 июня вспоминают святителя Тихона Амафунтского.

О чем просят у святого Тихона, что можно и что нельзя делать сегодня и почему - рассказываем в материале.

Православный праздник 29 июня - день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского

Святителя Тихона почитают 29 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 16 июня.

Тихон жил в IV-V веках. Он родился и вырос на Кипре, в христианской семье. В молодом возрасте был наделен даром чудотворения.

Видео дня

Известен случай, когда отец отправил его на рынок продавать выпечку, но Тихон по дороге все раздал нищим. Отец разгневался, на что сын ему ответил: "Дающий Богу сторицей примет". Когда пекарь вошел в кладовку, то был очень удивлен - все полки были полны выпечки.

Тихон совершил много добрых дел за свою жизнь. Его приняли в церковный клир, а позже посвятили в сан диакона. После смерти епископа Тихона выбрали новым епископом. Он выступал против язычества, помогая язычникам обрести новую веру. Святитель был очень милостив, постоянно помогал старикам, нищим и обездоленным - дверь его дома всегда была открыта. Умер Тихон в 425 году.

Народные приметы на 29 июня

Приметы на 29 июня говорили о том, какой будет погода:

утром роса выпала - день будет ясным;

вода в реке убывает - к дождю, прибывает - к засухе;

рыба беспокойная - быть непогоде;

кузнечики замолчали - скоро пойдет дождь.

В народе день святого Тихона прозвали Тихон Тихий - в это время умолкали певчие птицы.

Что нельзя делать 29 июня

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя работать в огороде - работа будет насмарку;

запрещено ругаться и повышать голос - ссора может затянуться надолго;

не следует обсуждать помолвку и свадьбу - разладится;

нельзя приносить цветы домой - это к болезни.

Один из главных запретов этого дня - нельзя замешивать тесто и печь. Считается, что так можно отвадить финансовое благополучие.

Что можно делать 29 июня

Святого Тихона просят о прекращении зубной боли.

29 июня следует навести порядок в доме. Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день разрешается горячая пища с маслом и рыба.

Вас также могут заинтересовать новости: