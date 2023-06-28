О чем просят у святого Тихона, что можно и что нельзя делать сегодня и почему - рассказываем в материале.
Православный праздник 29 июня - день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского
Святителя Тихона почитают 29 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 16 июня.
Тихон жил в IV-V веках. Он родился и вырос на Кипре, в христианской семье. В молодом возрасте был наделен даром чудотворения.
Известен случай, когда отец отправил его на рынок продавать выпечку, но Тихон по дороге все раздал нищим. Отец разгневался, на что сын ему ответил: "Дающий Богу сторицей примет". Когда пекарь вошел в кладовку, то был очень удивлен - все полки были полны выпечки.
Тихон совершил много добрых дел за свою жизнь. Его приняли в церковный клир, а позже посвятили в сан диакона. После смерти епископа Тихона выбрали новым епископом. Он выступал против язычества, помогая язычникам обрести новую веру. Святитель был очень милостив, постоянно помогал старикам, нищим и обездоленным - дверь его дома всегда была открыта. Умер Тихон в 425 году.
Народные приметы на 29 июня
Приметы на 29 июня говорили о том, какой будет погода:
- утром роса выпала - день будет ясным;
- вода в реке убывает - к дождю, прибывает - к засухе;
- рыба беспокойная - быть непогоде;
- кузнечики замолчали - скоро пойдет дождь.
В народе день святого Тихона прозвали Тихон Тихий - в это время умолкали певчие птицы.
Что нельзя делать 29 июня
В этот день есть несколько строгих запретов:
- нельзя работать в огороде - работа будет насмарку;
- запрещено ругаться и повышать голос - ссора может затянуться надолго;
- не следует обсуждать помолвку и свадьбу - разладится;
- нельзя приносить цветы домой - это к болезни.
Один из главных запретов этого дня - нельзя замешивать тесто и печь. Считается, что так можно отвадить финансовое благополучие.
Что можно делать 29 июня
Святого Тихона просят о прекращении зубной боли.
29 июня следует навести порядок в доме. Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день разрешается горячая пища с маслом и рыба.